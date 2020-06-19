***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.06.2020 09:10
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRDMB, KRDMD
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Zeki Yolbulan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851921
BIST
10:44113.801
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 1.306,76
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
113.561
10:446,8586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8607
En Düşük
6,8469
10:447,6941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0054
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,6986
En Düşük
7,6749
10:44381,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,06
|Açılış
|: 381,93
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
382,22
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|3,41
|49.499.632
|% 10,00
|
|UZERB
|5,87
|848.573
|% 9,93
|
|DIRIT
|1,38
|157.722
|% 9,52
|
|TCELL
|17,60
|831.955.971
|% 8,44
|
|KSTUR
|49,98
|13.445
|% 8,18
|
|GLRYH
|13,97
|2.198.082
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|9.594.852
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|149.982
|% -9,96
|
|DENGE
|1,36
|92.079
|% -9,93
|
|MEPET
|2,83
|1.288.465
|% -5,35
|
|KRDMD
|3,16
|1.387.925.171
|% 3,95
|
|TCELL
|17,60
|831.955.971
|% 8,44
|
|GARAN
|8,20
|307.243.772
|% 0,86
|
|ASELS
|32,46
|271.784.688
|% -0,43
|
|TKFEN
|17,20
|268.106.787
|% 4,88
|
|KRDMD
|3,16
|1.387.925.171
|% 3,95
|
|TSKB
|1,28
|111.359.189
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,03
|129.119.089
|% 3,05
|
|PETKM
|4,09
|242.832.696
|% 1,24
|
|TCELL
|17,60
|831.955.971
|% 8,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4986
|8,5413
|% 0,08
|
|Frank
|7,1856
|7,2289
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8228
|1,8320
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|9,00
|
|Altın Gr.
|382
|382
|1,82
|
|Cumhuriyet
|2.483
|2.496
|10,10
|
|Tam
|2.548
|2.562
|10,30
|
|Yarım
|1.241
|1.252
|5,00
|
|Çeyrek
|623
|627
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,58
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|0,04
|
|B. Petrol
|42,36
|42,36
|0,85
|
Seans Raporu
daha fazla
-
10:56AKSGY
Yüzde 7.24 oranında artışla 4.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 428, 590 adet işlem
-
10:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2098, 72 artarak (% 1.62 ) 131, 942
-
10:54
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, TSKB, PETKM
-
10:54
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KRDMA, BOLUC
-
10:54XU100
Endeks 113, 973 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 31 üstünde . İşlem hacmi 5, 579.00 milyon TL de