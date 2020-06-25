***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.06.2020 09:20
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRDMD
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yolbulan Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852758
BIST
12:05114.709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 260,08
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.735
En Düşük
113.420
12:056,8606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0049
|Açılış
|: 6,8720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8606
En Düşük
6,8491
12:057,7068
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0117
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,7013
12:05388,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,56
|Açılış
|: 388,81
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
387,12
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,34
|100.061.515
|% 9,88
|
|KSTUR
|52,95
|19.697
|% 8,06
|
|BASCM
|3,90
|179.693
|% 8,03
|
|KPHOL
|3,70
|12.436
|% 7,56
|
|AKSGY
|4,08
|13.751.692
|% 7,09
|
|HALKS
|4,16
|59.912
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,26
|86.722.416
|% -8,97
|
|BAYRK
|7,90
|5.635.461
|% -5,95
|
|ALYAG
|1,21
|89.212
|% -5,47
|
|EGCEY
|1,24
|80.217
|% -5,34
|
|GUSGR
|4,45
|768.359.320
|% -5,32
|
|KRDMD
|3,08
|543.409.126
|% -1,91
|
|HALKB
|6,34
|489.573.042
|% 3,43
|
|VAKBN
|5,16
|409.291.086
|% 1,57
|
|CEMAS
|1,48
|351.700.710
|% 3,50
|
|CEMAS
|1,48
|351.700.710
|% 3,50
|
|EKGYO
|1,92
|258.301.574
|% 1,05
|
|VAKBN
|5,16
|409.291.086
|% 1,57
|
|ODAS
|2,22
|176.589.552
|% 0,45
|
|HALKB
|6,34
|489.573.042
|% 3,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5074
|8,5501
|% 0,26
|
|Frank
|7,1989
|7,2422
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8230
|1,8322
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|2,11
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,84
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.539
|2,90
|
|Tam
|2.593
|2.605
|4,90
|
|Yarım
|1.259
|1.274
|2,40
|
|Çeyrek
|630
|638
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,63
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,89
|0,03
|
|B. Petrol
|40,22
|40,22
|-0,09
|
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