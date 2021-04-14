***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.04.2021 09:17
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRDMD
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yolbulanlar Nakliyat ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927767
BIST
10:491.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 14,79
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
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1.396
En Düşük
1.381
10:498,0742
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0315
|Açılış
|: 8,1400
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|Önceki Kapanış
|: 8,1300
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8,1332
En Düşük
8,0615
10:499,6625
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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|: 0,01%
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|Açılış
|: 454,97
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|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
454,01
BIST En Aktif Hisseler10:49
|DITAS
|14,66
|2.329.635
|% 9,98
|
|MTRKS
|54,50
|18.301.536
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|2.661.208
|% 9,97
|
|QUAGR
|24,08
|765.888
|% 9,95
|
|BNTAS
|6,07
|24.852.425
|% 7,43
|
|BJKAS
|12,16
|64.262.706
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|5.208.863
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|195.623
|% -9,99
|
|SONME
|32,82
|455.574
|% -9,98
|
|UTPYA
|16,81
|759.610
|% -9,96
|
|GARAN
|6,83
|338.541.090
|% 1,94
|
|SASA
|44,98
|280.476.133
|% 6,29
|
|KRDMD
|7,40
|219.529.315
|% 0,41
|
|EREGL
|17,18
|196.043.060
|% 0,53
|
|PETKM
|6,17
|174.723.210
|% 0,82
|
|GARAN
|6,83
|338.541.090
|% 1,94
|
|TSKB
|1,30
|60.050.995
|% 0,78
|
|YKBNK
|2,11
|68.382.113
|% 1,44
|
|KRDMD
|7,40
|219.529.315
|% 0,41
|
|PETKM
|6,17
|174.723.210
|% 0,82
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0701
|8,0742
|% -0,39
|
|Euro
|9,6555
|9,6625
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,1475
|11,2035
|% 0,31
|
|Frank
|8,7689
|8,8217
|% -0,02
|
|Riyal
|2,1549
|2,1657
|% -0,01
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|-0,65
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,46
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,63
|0,02
|
|B. Petrol
|64,29
|64,29
|0,62
|