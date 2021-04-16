***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.04.2021 09:18
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRDMD
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yolbulanlar Nakliyat ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928681
BIST
18:051.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
0
En Düşük
0
18:058,1028
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0955
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1121
En Düşük
8,0020
18:059,6988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0926
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7085
En Düşük
9,5724
18:05458,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,79
|Açılış
|: 458,08
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
458,09
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOHOL
|3,18
|286.348.167
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,40
|122.280.390
|% 0,00
|
|SOKM
|13,00
|144.373.358
|% 0,00
|
|VESTL
|33,46
|238.100.834
|% 0,00
|
|SEKFK
|8,20
|14.514.274
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,18
|286.348.167
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,40
|122.280.390
|% 0,00
|
|SOKM
|13,00
|144.373.358
|% 0,00
|
|VESTL
|33,46
|238.100.834
|% 0,00
|
|SEKFK
|8,20
|14.514.274
|% 0,00
|
|GARAN
|7,31
|5.842.048.396
|% 0,00
|
|EREGL
|18,03
|1.754.368.451
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,58
|1.397.039.178
|% 0,00
|
|MTRKS
|50,70
|1.347.809.817
|% 0,00
|
|SASA
|45,32
|1.285.007.094
|% 0,00
|
|GARAN
|7,31
|5.842.048.396
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|1.242.199.220
|% 0,00
|
|ODAS
|3,68
|859.707.735
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,84
|405.420.357
|% 0,00
|
|TSKB
|1,34
|284.380.391
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0988
|8,1028
|% 1,19
|
|Euro
|9,6902
|9,6988
|% 0,96
|
|Sterlin
|11,0704
|11,1259
|% 0,58
|
|Frank
|8,7326
|8,7852
|% 0,94
|
|Riyal
|2,1480
|2,1588
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-1,05
|
|Altın Gr.
|458
|458
|3,79
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.050
|8,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,79
|25,82
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,71
|0,05
|
|B. Petrol
|67,19
|67,19
|0,25
|