***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.04.2021 17:57
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRDMA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yolbulan Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929273
BIST
17:551.381
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -27,53
|Açılış
|: 1.410
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler17:55
|FENER
|31,90
|25.492.438
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.622.655
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.773.717
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,30
|1.808.622
|% 9,93
|
|ANELE
|5,49
|78.447.082
|% -10,00
|
|PAMEL
|30,60
|5.508.819
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.830.537
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|18.307.012
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|EREGL
|18,17
|1.568.698.257
|% -0,93
|
|PETKM
|6,58
|1.425.164.938
|% 3,95
|
|GARAN
|7,02
|1.085.953.774
|% -3,57
|
|QUAGR
|26,22
|819.888.379
|% -9,96
|
|KRDMD
|7,35
|720.462.153
|% -1,21
|
|PETKM
|6,58
|1.425.164.938
|% 3,95
|
|EKGYO
|1,88
|359.193.409
|% -0,53
|
|ODAS
|3,02
|484.302.882
|% -9,85
|
|GARAN
|7,02
|1.085.953.774
|% -3,57
|
|YKBNK
|2,10
|259.475.357
|% -2,78
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0878
|8,0935
|% 0,44
|
|Euro
|9,7317
|9,7380
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,2925
|11,3492
|% 1,53
|
|Frank
|8,8153
|8,8684
|% 1,05
|
|Riyal
|2,1537
|2,1645
|% 0,55
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-2,58
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,56
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,86
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,71
|6,72
|-0,01
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|B. Petrol
|66,78
|66,78
|0,01
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