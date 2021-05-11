***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.05.2021 18:14
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRDMA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yolbulan Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936239
BIST
18:051.445
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -16,03
|Açılış
|: 1.448
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|Önceki Kapanış
|: 1.461
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1.456
En Düşük
1.438
18:058,2944
En Yüksek
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|: 0,27%
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|Önceki Kapanış
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 489,09
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|Önceki Kapanış
|: 488,49
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491,28
En Düşük
485,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEMAS
|1,32
|160.047.432
|% 10,00
|
|SERVE
|16,50
|876.152
|% 10,00
|
|ISGSY
|17,77
|36.260.716
|% 9,96
|
|CANTE
|5,59
|148.076.126
|% 9,82
|
|KARSN
|4,41
|531.819.085
|% 8,35
|
|JANTS
|69,25
|277.068.814
|% -9,95
|
|VAKFN
|12,60
|106.099.816
|% -9,94
|
|EMNIS
|23,56
|665.377
|% -9,80
|
|DZGYO
|2,03
|29.364.076
|% -9,78
|
|DIRIT
|5,29
|258.105
|% -8,79
|
|KRDMD
|8,58
|1.526.774.437
|% -1,49
|
|KOZAL
|127,30
|1.239.733.421
|% -0,93
|
|GARAN
|7,68
|1.142.638.311
|% -1,92
|
|PETKM
|6,63
|1.073.880.996
|% 0,30
|
|THYAO
|13,35
|1.016.120.480
|% -0,15
|
|EKGYO
|1,87
|331.620.743
|% -2,60
|
|KRDMD
|8,58
|1.526.774.437
|% -1,49
|
|YKBNK
|2,12
|343.142.776
|% -1,40
|
|PETKM
|6,63
|1.073.880.996
|% 0,30
|
|GARAN
|7,68
|1.142.638.311
|% -1,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2887
|8,2944
|% 0,27
|
|Euro
|10,1095
|10,1184
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,6969
|11,7556
|% 0,42
|
|Frank
|9,1497
|9,2048
|% 0,06
|
|Riyal
|2,2042
|2,2152
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-1,14
|
|Altın Gr.
|489
|489
|0,56
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,52
|27,55
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|68,34
|68,34
|0,02
|