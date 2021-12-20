***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.12.2021 09:23
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRDMA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yolbulan Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984523
BIST
14:061.798
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -6,61
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
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1.849
En Düşük
1.785
14:0610,8212
En Yüksek
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|: -11,23%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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14:0612,3561
En Yüksek
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|: -10,72%
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|: 12,8000
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|Önceki Kapanış
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14:06650,48
En Yüksek
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|: -8,10%
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|Açılış
|: 650,48
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|Önceki Kapanış
|: 707,80
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710,84
En Düşük
647,92
BIST En Aktif Hisseler14:05
|PENTA
|359,70
|28.902.360
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|8.879.835
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|11.670.776
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|4.188.329
|% 9,86
|
|SUMAS
|100,00
|308.737
|% 9,53
|
|DOCO
|1.027,20
|45.229.458
|% -10,00
|
|NIBAS
|10,88
|6.800.468
|% -9,93
|
|MMCAS
|3,15
|1.087.317
|% -5,41
|
|MPARK
|32,80
|4.218.608
|% -3,64
|
|UZERB
|33,02
|40.149
|% -3,17
|
|TRILC
|14,26
|364.110.492
|% 6,74
|
|ODAS
|1,39
|162.106.995
|% 1,46
|
|PGSUS
|83,70
|95.810.007
|% 0,60
|
|BASGZ
|11,84
|94.729.245
|% 3,23
|
|ISDMR
|20,18
|83.867.183
|% -1,66
|
|ODAS
|1,39
|162.106.995
|% 1,46
|
|TRILC
|14,26
|364.110.492
|% 6,74
|
|PEKGY
|0,93
|22.088.888
|% -1,06
|
|ULUFA
|2,54
|46.020.272
|% 4,10
|
|IHLGM
|0,79
|13.581.997
|% -1,25
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,8203
|10,8996
|% -10,58
|
|Euro
|12,2551
|12,3963
|% -10,43
|
|Sterlin
|15,0024
|15,0777
|% -7,70
|
|Frank
|12,1464
|12,2195
|% -8,11
|
|Riyal
|2,9772
|2,9921
|% -8,10
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-0,71
|
|Altın Gr.
|648
|649
|-59,25
|
|Cumhuriyet
|4.444
|4.511
|-394,00
|
|Tam
|4.341
|4.467
|-470,59
|
|Yarım
|2.098
|2.161
|-227,64
|
|Çeyrek
|1.052
|1.081
|-113,82
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,85
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|8,23
|8,24
|-0,72
|
|B. Petrol
|75,35
|75,35
|0,07
|