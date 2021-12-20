***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.12.2021 09:27
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRDMD
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İlyas Şadi Yolbulan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984525
BIST
10:141.837
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 33,34
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.821
10:1411,7665
En Yüksek
|Değişim
|: -3,47%
|| -0,4234
|Açılış
|: 12,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7500
|
12,2516
En Düşük
11,6491
10:1413,4040
En Yüksek
|Değişim
|: -3,15%
|| -0,4361
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
14,6486
En Düşük
13,2354
10:14693,97
En Yüksek
|Değişim
|: -1,95%
|| -13,83
|Açılış
|: 693,97
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
678,20
BIST En Aktif Hisseler10:14
|TETMT
|379,20
|2.192.748
|% 9,98
|
|RALYH
|14,15
|1.699.797
|% 9,86
|
|POLTK
|610,20
|3.965.638
|% 8,33
|
|YONGA
|29,20
|32.733
|% 8,15
|
|HEDEF
|6,08
|15.126.897
|% 7,80
|
|DOBUR
|79,95
|470.746
|% -9,97
|
|NIBAS
|10,88
|1.558.636
|% -9,93
|
|DOCO
|1.074,70
|13.011.783
|% -5,84
|
|MMCAS
|3,15
|315.085
|% -5,41
|
|RODRG
|22,28
|1.225.523
|% -4,95
|
|GARAN
|12,01
|470.857.392
|% 1,09
|
|SISE
|13,36
|240.985.264
|% 0,60
|
|EREGL
|26,12
|199.854.609
|% 2,67
|
|YKBNK
|3,59
|160.419.401
|% 3,16
|
|KRDMD
|9,27
|148.405.466
|% -0,32
|
|YKBNK
|3,59
|160.419.401
|% 3,16
|
|GARAN
|12,01
|470.857.392
|% 1,09
|
|SISE
|13,36
|240.985.264
|% 0,60
|
|KRDMD
|9,27
|148.405.466
|% -0,32
|
|ODAS
|1,38
|22.166.886
|% 0,73
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,7584
|11,7665
|% -3,47
|
|Euro
|13,3151
|13,4040
|% -3,15
|
|Sterlin
|15,8887
|15,9684
|% -2,25
|
|Frank
|12,9313
|13,0092
|% -2,18
|
|Riyal
|3,1696
|3,1855
|% -2,16
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|1,21
|
|Altın Gr.
|695
|695
|-12,56
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,86
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|8,78
|8,79
|-0,17
|
|B. Petrol
|75,38
|75,38
|0,10
|