***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.12.2021 09:11
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRDMA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yolbulan Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985346
BIST
17:281.811
En Yüksek
|Değişim
|: -4,27%
|| -80,77
|Açılış
|: 1.833
|
|Önceki Kapanış
|: 1.892
|
1.896
En Düşük
1.784
17:2812,4359
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,1287
|Açılış
|: 12,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7500
|
12,7919
En Düşük
12,0745
17:2814,1417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0672
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
14,8602
En Düşük
13,6023
17:28718,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,58
|Açılış
|: 718,60
|
|Önceki Kapanış
|: 720,19
|
735,56
En Düşük
693,99
BIST En Aktif Hisseler17:28
|BURCE
|33,88
|32.051.081
|% 697,18
|
|KRDMD
|9,30
|1.755.989.937
|% 315,18
|
|ASUZU
|29,30
|53.786.156
|% 291,71
|
|KRDMA
|7,98
|101.726.765
|% 269,44
|
|SNGYO
|4,15
|49.852.344
|% 248,74
|
|YESIL
|1,87
|16.932.517
|% -88,20
|
|ITTFH
|1,26
|11.762.452
|% -41,94
|
|KLGYO
|1,69
|25.868.387
|% -33,73
|
|IHLGM
|0,79
|14.223.137
|% -29,46
|
|ICBCT
|5,49
|10.611.220
|% -22,35
|
|GARAN
|11,91
|4.339.402.041
|% 4,66
|
|SISE
|13,28
|3.249.305.498
|% -9,97
|
|EREGL
|25,44
|2.993.526.620
|% -9,98
|
|THYAO
|19,25
|2.245.577.820
|% -3,41
|
|YKBNK
|3,47
|2.052.015.404
|% 3,27
|
|YKBNK
|3,47
|2.052.015.404
|% 3,27
|
|GARAN
|11,91
|4.339.402.041
|% 4,66
|
|TSKB
|1,46
|395.128.306
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,18
|591.627.808
|% 0,00
|
|SISE
|13,28
|3.249.305.498
|% -9,97
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,4333
|12,4359
|% -1,02
|
|Euro
|14,0942
|14,1417
|% -0,47
|
|Sterlin
|16,5312
|16,6141
|% -0,23
|
|Frank
|13,4508
|13,5318
|% -0,40
|
|Riyal
|3,3040
|3,3206
|% -0,67
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|4,02
|
|Altın Gr.
|718
|719
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,65
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,09
|9,10
|0,04
|
|B. Petrol
|74,06
|74,06
|0,10
|
Seans Raporu
17:28
daha fazla
-
17:42KRDMB
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 7.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 951, 900 adet işlem
-
17:40XU100
Endeks 1, 808 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 44 altında . İşlem hacmi 38, 763.00 milyon TL de
-
17:40FROTO
Yüzde -9.38 oranında düşüşle 228.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 531, 209 adet işlem
-
17:38KAREL
Yüzde -8.23 oranında düşüşle 10.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 915, 714 adet işlem
-
17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -80, 15 kaybederek (% -4.76 ) 1, 605