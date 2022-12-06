***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.12.2022 09:05
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRDMA, KRDMB, KRDMD
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084574
BIST
11:434.952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -6,06
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.964
En Düşük
4.910
11:4318,6442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0061
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
11:4319,5634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0146
|Açılış
|: 19,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
11:431.061,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,07
|Açılış
|: 1.061,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler11:41
|BARMA
|122,10
|27.409.008
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,97
|13.302.679
|% 9,97
|
|OZSUB
|13,58
|6.180.530
|% 9,96
|
|KRDMB
|14,24
|46.822.225
|% 9,96
|
|KRDMA
|14,35
|20.987.578
|% 9,96
|
|SASA
|97,20
|401.732.367
|% -10,00
|
|ATSYH
|104,50
|663.784
|% -9,99
|
|ALFAS
|199,30
|360.495.313
|% -9,98
|
|MIATK
|105,70
|46.730.308
|% -9,97
|
|HUNER
|10,66
|34.378.686
|% -9,97
|
|KRDMD
|17,18
|4.938.296.085
|% 5,85
|
|THYAO
|136,60
|3.503.052.432
|% -1,44
|
|EREGL
|42,48
|3.264.273.442
|% 0,09
|
|ASELS
|49,24
|2.068.008.638
|% -1,08
|
|ENKAI
|27,20
|1.914.191.726
|% 2,03
|
|KRDMD
|17,18
|4.938.296.085
|% 5,85
|
|ADESE
|1,85
|258.433.193
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,21
|846.287.726
|% -0,83
|
|SKBNK
|2,68
|275.865.211
|% 0,37
|
|TSKB
|4,06
|415.472.689
|% 1,25
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6351
|18,6403
|% 0,01
|
|Euro
|19,5529
|19,5606
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,6453
|22,7588
|% 0,09
|
|Frank
|19,6706
|19,7891
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9430
|4,9677
|% 0,00
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|4,95
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|2,31
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.126
|7.188
|20,00
|
|Yarım
|3.456
|3.514
|9,00
|
|Çeyrek
|1.733
|1.756
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,43
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,40
|13,43
|0,11
|
|B. Petrol
|82,85
|82,85
|0,17
|
Seans Raporu
11:41
daha fazla
-
11:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, TTKOM, VESTL
-
11:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, BIMAS, TUPRS
-
11:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 67 kaybederek (% -0.38 ) 4, 318
-
11:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRDMA, DIRIT, KRDMB, RHEAG, UZERB, EMNIS, BARMA, OZSUB
-
11:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ATSYH, HUNER, YESIL, SASA, PRDGS, BRLSM, ALFAS, SNICA, MIATK