***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
03.09.2020 09:47
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.08.2020
Tescil Tarihi
27.08.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
31.08.2020 -10149
Açıklamalar
Şirketimizin 24.08.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Deloitte) seçilmesine ilişkin karar Karabük Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 27.08.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873057
BIST
12:381.079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,71
|Açılış
|: 1.086
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|Önceki Kapanış
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12:387,4356
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En Düşük
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
463,74
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler12:36
|HATEK
|11,77
|10.473.539
|% 10,00
|
|DGATE
|10,78
|21.575.943
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.012.470
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.201.667
|% 10,00
|
|FENER
|34,12
|226.454.872
|% 9,99
|
|KENT
|458,50
|1.225.112
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|451.134
|% -9,97
|
|NIBAS
|15,50
|493.411
|% -5,26
|
|RALYH
|5,65
|5.726.716
|% -5,04
|
|KRTEK
|5,85
|2.707.602
|% -4,88
|
|ASELS
|16,90
|651.383.435
|% 1,81
|
|GSRAY
|3,74
|460.773.435
|% 7,47
|
|TSPOR
|5,91
|402.256.477
|% 6,87
|
|BJKAS
|3,64
|372.752.134
|% 6,74
|
|GARAN
|6,78
|361.833.533
|% -1,02
|
|GSRAY
|3,74
|460.773.435
|% 7,47
|
|EKGYO
|1,74
|183.774.239
|% -1,69
|
|BJKAS
|3,64
|372.752.134
|% 6,74
|
|IHLAS
|0,85
|62.837.827
|% -3,41
|
|TSPOR
|5,91
|402.256.477
|% 6,87
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4317
|7,4371
|% 0,74
|
|Euro
|8,7975
|8,8075
|% 0,61
|
|Sterlin
|9,8650
|9,9145
|% 0,39
|
|Frank
|8,1325
|8,1815
|% 0,74
|
|Riyal
|1,9766
|1,9865
|% 0,73
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-7,89
|
|Altın Gr.
|462
|463
|1,34
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|7,00
|
|Tam
|3.059
|3.136
|5,09
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|2,47
|
|Çeyrek
|742
|759
|1,23
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,16
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,70
|43,70
|-0,73
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