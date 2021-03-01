***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.03.2021 22:24
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Deloitte)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite tarafından da önerildiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu , 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bahsi geçen kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Deloitte) bağımsız denetim kuruluşu ve denetçi olarak seçilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914322
BIST
14:461.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,25
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
14:467,3103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0143
|Açılış
|: 7,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3631
En Düşük
7,2702
14:468,7969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0065
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
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8,8411
En Düşük
8,7606
14:46407,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,86
|Açılış
|: 407,07
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
408,25
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler14:46
|AYEN
|8,91
|77.033.584
|% 10,00
|
|ISATR
|227.690,00
|227.690
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|67.072.233
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|5.113.607
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,48
|3.562.697
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|2.417.987
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,26
|239.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|28,64
|2.441.218
|% -9,99
|
|MERIT
|324,50
|1.733.824
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.214.899
|% -9,99
|
|THYAO
|14,79
|3.991.192.390
|% 7,17
|
|KOZAL
|132,70
|1.383.657.149
|% -2,64
|
|PGSUS
|92,30
|1.042.807.599
|% 4,29
|
|KRDMD
|6,80
|1.033.022.009
|% -1,45
|
|PETKM
|5,50
|966.264.135
|% 2,23
|
|EKGYO
|2,34
|772.435.388
|% -0,43
|
|THYAO
|14,79
|3.991.192.390
|% 7,17
|
|SKBNK
|1,39
|275.040.353
|% -0,71
|
|PETKM
|5,50
|966.264.135
|% 2,23
|
|KARSN
|4,66
|742.435.402
|% 4,95
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3055
|7,3103
|% 0,20
|
|Euro
|8,7912
|8,7969
|% 0,07
|
|Sterlin
|10,1585
|10,2095
|% 0,36
|
|Frank
|7,9523
|8,0002
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9472
|1,9569
|% 0,42
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|5,54
|
|Altın Gr.
|408
|408
|3,42
|
|Cumhuriyet
|2.713
|2.754
|16,00
|
|Tam
|2.700
|2.768
|13,54
|
|Yarım
|1.305
|1.339
|6,55
|
|Çeyrek
|654
|670
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,35
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,49
|63,49
|-0,20
|
Seans Raporu
14:46
daha fazla
-
14:58VKING
Yüzde 6.00 oranında artışla 8.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 635, 150 adet işlem
-
14:57TKFEN
Yüzde 4.76 oranında artışla 17.18 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 756, 130 adet işlem
-
14:56MNDRS
Yüzde 4.02 oranında artışla 3.62 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 223, 268 adet işlem
-
14:54VERTU
Yüzde -5.44 oranında düşüşle 31.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 142, 988 adet işlem
-
14:52KERVN
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 0.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 071, 310 adet işlem