***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.648.845.313 2.865.752 -182.123 36.627.919 510.416.602 814.484.550 4.087.115.765 26 4.087.115.791Transferler13 -19.704.413 78.835.986 755.352.977 -814.484.550Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.300.137 170.159.724 159.859.587 -98 159.859.489Dönem Karı (Zararı)170.159.724 170.159.724 -98 170.159.626Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-10.300.137 -10.300.137 -10.300.137Kar Payları-135.401.689 -135.401.689 -135.401.689Dönem Sonu Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.629.140.900 -7.434.385 -182.123 115.463.905 1.130.367.890 170.159.724 4.111.573.663 -72 4.111.573.591Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.602.303.214 -9.346.018 -182.123 115.463.905 1.017.940.890 80.645.302 3.880.882.922 -207 3.880.882.715Transferler13 -19.333.635 2.636.244 97.342.693 -80.645.302Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-76.290 -21.651.954 -4.055 -267.780.691 -289.512.990 -44 -289.513.034Dönem Karı (Zararı)-267.780.691 -267.780.691 -44 -267.780.735Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-76.290 -21.651.954 -4.055 -21.732.299 -21.732.299Dönem Sonu Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.582.893.289 -30.997.972 -182.123 -4.055 118.100.149 1.115.283.583 -267.780.691 3.591.369.932 -251 3.591.369.681Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI552.024.362 809.989.028Dönem Karı (Zararı)-267.780.735 170.159.626Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-267.780.735 170.159.626Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler292.292.988 166.684.055Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15 108.823.460 100.468.654Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.138.030 257.992Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-3.160.634 248.408Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 22.604 9.584Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler28.435.775 24.081.401Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 24.373.782 21.893.519Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 4.061.993 2.187.882Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler60.204.082 38.354.343Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -6.971.543 -13.035.383Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 67.175.625 51.389.726Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18,19 -69.632.875 14.289.537Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler227.819.509 126.029.142Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler20.365.605 -10.153.211Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler19 20.365.605 -10.153.211Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.005.709 1.885.973İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.005.709 1.885.973Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -68.184.206 -104.820.456Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler17 -8.999.998 -29.471.911Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler16 -2.394.625 5.762.591İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler539.185.751 476.795.410Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-114.131.137 -34.286.706Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-46.559.171 7.642.914Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler257.681.989 306.740.080Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-300.582.660 -369.951.601Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler178.548.666 272.243.373Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler156.142.269 11.248.708Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)403.731.149 297.028.440İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.354.646 -13.869.798Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları563.698.004 813.639.091Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -9.313.051 -7.229.256Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler10 -201.478 -205.462Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -3.059.113 3.784.655Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)900.000YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-184.368.297 -176.773.296İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-187.500 -187.500Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.702.364 463.616Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 1.702.364 463.616Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-181.513.922 -214.693.873Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -179.743.962 -214.104.383Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.769.960 -589.490Alınan Temettüler9.282.107 30.926.154Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-13.651.346 6.718.307FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI211.185.276 -426.192.630Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.171.900.680 263.952.546Kredilerden Nakit Girişleri1.171.900.680 263.952.546Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-987.869.290 -502.056.107Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-987.869.290 -502.056.107Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-935.382 -148.990Türev Araçlardan Nakit Girişleri18 77.638.388 46.753.607Türev Araçlardan Nakit Çıkışları19 -8.005.513 -61.043.144Ödenen Temettüler-135.401.689Ödenen Faiz-48.515.150 -51.284.236Alınan Faiz18 6.971.543 13.035.383YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)578.841.341 207.023.102NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)578.841.341 207.023.102DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ214.925.986 272.693.924DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 793.767.327 479.717.026Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 792.687.292 214.925.986Finansal Yatırımlar53.001.097 39.349.751Ticari Alacaklar4 1.072.463.394 963.888.795İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,4 226.629.862 148.165.743İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 845.833.532 815.723.052Diğer Alacaklar164.792.562 118.706.427İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar164.792.562 118.706.427Türev Araçlar13.226.171Stoklar5 1.492.252.152 1.746.028.472Peşin Ödenmiş Giderler6 514.241.055 218.214.616Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 8.941.130 6.110.289Diğer Dönen Varlıklar7.343.997 11.698.643ARA TOPLAM4.105.722.679 3.332.149.150TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.105.722.679 3.332.149.150DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar485.969 485.969İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar7.817.019 7.817.019Diğer Alacaklar750.932 277.896İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar750.932 277.896Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar15.296.013 14.384.913Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller593.045 599.840Maddi Duran Varlıklar7 5.725.026.223 5.605.754.579Kullanım Hakkı Varlıkları9 1.921.556 2.418.357Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 33.209.804 32.042.651Peşin Ödenmiş Giderler6 34.704.671 30.148.450TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.819.805.232 5.693.929.674TOPLAM VARLIKLAR9.925.527.911 9.026.078.824KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar21 438.852.301 10.782.326Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları21,9 423.874.702 417.288.323Ticari Borçlar4 2.418.428.977 2.259.398.988İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,4 3.718.615 3.541.591İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 2.414.710.362 2.255.857.397Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 75.853.849 38.139.783Diğer Borçlar4.478.035 3.762.667İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.478.035 3.762.667Türev Araçlar7.139.434Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 797.275.790 393.850.526İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3,6 133.074.926 60.587.026İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 664.200.864 333.263.500Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 3.987.819Kısa Vadeli Karşılıklar10 14.856.980 10.996.465Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler136.970.669 19.718.018ARA TOPLAM4.321.718.556 3.153.937.096TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.321.718.556 3.153.937.096UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar21,9 1.575.129.278 1.528.333.955Ticari Borçlar4 67.832.160 58.525.280İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 67.832.160 58.525.280Diğer Borçlar460.186İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar460.186Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 7.278.429 6.972.545İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 7.278.429 6.972.545Uzun Vadeli Karşılıklar12 263.517.591 221.707.547Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 263.517.591 221.707.547Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 98.222.030 175.719.686TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.012.439.674 1.991.259.013TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.334.158.230 5.145.196.109ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.591.369.932 3.880.882.922Ödenmiş Sermaye13 1.140.000.000 1.140.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13 4.613.596 4.613.596Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)13 -82.359.797 -82.359.797Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11.803.953 11.803.953Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.551.709.139 1.592.775.073Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.551.895.317 1.592.957.196Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.582.893.289 1.602.303.214Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-30.997.972 -9.346.018Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-182.123 -182.123Yabancı Para Çevrim Farkları-4.055Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 118.100.149 115.463.905Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.115.283.583 1.017.940.890Net Dönem Karı veya Zararı-267.780.691 80.645.302Kontrol Gücü Olmayan Paylar-251 -207TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.591.369.681 3.880.882.715TOPLAM KAYNAKLAR9.925.527.911 9.026.078.824Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 3.254.927.769 3.275.355.632 1.740.340.684 1.639.298.663Satışların Maliyeti14 -2.993.739.205 -2.882.832.145 -1.591.328.145 -1.419.002.413TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)261.188.564 392.523.487 149.012.539 220.296.250BRÜT KAR (ZARAR)261.188.564 392.523.487 149.012.539 220.296.250Genel Yönetim Giderleri15 -40.137.484 -35.063.281 -20.524.774 -18.563.736Pazarlama Giderleri15 -14.894.827 -10.338.210 -7.211.700 -5.439.527Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 181.153.883 139.496.048 114.081.679 99.190.235Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -471.148.860 -253.581.427 -233.830.706 -117.514.298ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-83.838.724 233.036.617 1.527.038 177.968.924Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 9.878.866 30.568.159 246.149 760.264Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar1.005.709 -1.885.973 -300.367 -936.184FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-72.954.149 261.718.803 1.472.820 177.793.004Finansman Gelirleri18 137.869.929 136.557.656 86.718.739 98.654.566Finansman Giderleri19 -400.880.721 -332.937.289 -219.272.395 -179.596.504SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-335.964.941 65.339.170 -131.080.836 96.851.066Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20 68.184.206 104.820.456 24.966.686 5.727.888Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -4.216.091 -270.556 -1.391.818 -4.849Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 72.400.297 105.091.012 26.358.504 5.732.737SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-267.780.735 170.159.626 -106.114.150 102.578.954DÖNEM KARI (ZARARI)-267.780.735 170.159.626 -106.114.150 102.578.954Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-44 -98 -2 -86Ana Ortaklık Payları-267.780.691 170.159.724 -106.114.148 102.579.040Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç / (Kayıp) -0,23490000 0,14930000 -0,09310000 0,09000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-21.732.299 -10.300.137 -21.653.462 -10.219.504Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-76.290 80.633Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-26.749.313 -12.930.255 -26.749.313 -10.300.137Yabancı Para Çevrim Farkları-4.055 -1.508Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.097.359 2.630.118 5.097.359Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi5.097.359 2.630.118 5.097.359Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-21.732.299 -10.300.137 -21.653.462 -10.219.504TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-289.513.034 159.859.489 -127.767.612 92.359.450Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-44 -98 -2 -86Ana Ortaklık Payları-289.512.990 159.859.587 -127.767.610 92.359.536http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868398BIST