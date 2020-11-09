***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.648.845.313 2.865.752 -182.123 36.627.919 510.416.602 814.484.550 4.087.115.765 26 4.087.115.791Transferler13 -29.490.349 78.835.986 765.138.913 -814.484.550Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.300.137 209.277.723 198.977.586 -176 198.977.410Dönem Karı (Zararı)209.277.723 209.277.723 -176 209.277.547Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-10.300.137 -10.300.137 -10.300.137Kar Payları-135.401.689 -135.401.689 -135.401.689Dönem Sonu Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.619.354.964 -7.434.385 -182.123 115.463.905 1.140.153.826 209.277.723 4.150.691.662 -150 4.150.691.512Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.602.303.214 -9.346.018 -182.123 115.463.905 1.017.940.890 80.645.302 3.880.882.922 -207 3.880.882.715Transferler13 -28.951.496 2.636.244 106.960.554 -80.645.302Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-76.290 -21.651.954 -29.536 -396.498.351 -418.256.131 -47 -418.256.178Dönem Karı (Zararı)-396.498.351 -396.498.351 -47 -396.498.398Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-76.290 -21.651.954 -29.536 -21.757.780 -21.757.780Dönem Sonu Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.573.275.428 -30.997.972 -182.123 -29.536 118.100.149 1.124.901.444 -396.498.351 3.462.626.791 -254 3.462.626.537Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI613.826.556 959.161.287Dönem Karı (Zararı)20 -98.816.465 -94.314.856Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler17 -9.075.596 -29.471.911Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler16 2.263.292 -3.057.339İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler479.335.329 510.772.187Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-275.078.916 191.944.998Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.753.129 -15.472.056Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler93.942.554 72.681.033Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-49.700.029 -552.346.519Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-116.611.067 725.237.176Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler157.506.586 -17.374.819Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)683.224.294 137.764.875İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.194.964 -31.662.501Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları624.750.715 969.887.395Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -11.885.093 -13.209.663Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler10 -219.304 -302.375Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 280.238 2.785.930Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)900.000YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-228.088.654 -444.004.137İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-375.000 -375.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.710.883 1.265.991Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 1.710.883 1.265.991Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-270.642.864 -359.186.393Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -267.858.844 -358.497.615Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -2.784.020 -688.778Alınan Temettüler9.357.706 30.926.154Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)31.860.621 -116.634.889FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI139.698.457 -456.386.210Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.299.937.974 584.271.432Kredilerden Nakit Girişleri1.299.937.974 584.271.432Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.208.737.192 -763.213.628Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.208.737.192 -763.213.628Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.672.390 -449.765Türev Araçlardan Nakit Girişleri18 119.363.114 46.928.579Türev Araçlardan Nakit Çıkışları19 -18.866.067 -117.894.669Ödenen Temettüler-135.401.689Ödenen Faiz-65.790.130 -87.429.357Alınan Faiz18 15.463.148 16.802.887YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)525.436.359 58.770.940NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)525.436.359 58.770.940DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ214.925.986 272.693.924DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 740.362.345 331.464.864Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 739.357.405 214.925.986Finansal Yatırımlar7.489.130 39.349.751Ticari Alacaklar4 1.228.296.533 963.888.795İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,4 269.358.108 148.165.743İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 958.938.425 815.723.052Diğer Alacaklar121.554.007 118.706.427İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar121.554.007 118.706.427Türev Araçlar35.470.096 13.226.171Stoklar5 1.658.965.615 1.746.028.472Peşin Ödenmiş Giderler6 284.053.724 218.214.616Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 5.601.779 6.110.289Diğer Dönen Varlıklar19.893.607 11.698.643ARA TOPLAM4.100.681.896 3.332.149.150TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.100.681.896 3.332.149.150DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar485.969 485.969İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar7.817.019 7.817.019Diğer Alacaklar3.183.445 277.896İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.183.445 277.896Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16.426.779 14.384.913Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller589.655 599.840Maddi Duran Varlıklar7 5.780.954.322 5.605.754.579Kullanım Hakkı Varlıkları9 1.910.887 2.418.357Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 33.140.733 32.042.651Peşin Ödenmiş Giderler6 14.009.371 30.148.450TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.858.518.180 5.693.929.674TOPLAM VARLIKLAR9.959.200.076 9.026.078.824KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar21 503.178.070 10.782.326Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları21,9 479.949.688 417.288.323Ticari Borçlar4 2.110.317.401 2.259.398.988İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,4 3.127.227 3.541.591İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 2.107.190.174 2.255.857.397Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 76.826.992 38.139.783Diğer Borçlar4.220.040 3.762.667İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.220.040 3.762.667Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 1.076.782.384 393.850.526İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3,6 229.325.317 60.587.026İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 847.457.067 333.263.500Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 5.230.592Kısa Vadeli Karşılıklar10 14.816.022 10.996.465Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 14.816.022 10.996.465Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler135.193.509 19.718.018ARA TOPLAM4.406.514.698 3.153.937.096TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.406.514.698 3.153.937.096UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar21,9 1.658.789.871 1.528.333.955Ticari Borçlar4 80.327.280 58.525.280İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 80.327.280 58.525.280Diğer Borçlar2.886.515İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.886.515Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 7.264.981 6.972.545İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 7.264.981 6.972.545Uzun Vadeli Karşılıklar274.443.196 221.707.547Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 274.443.196 221.707.547Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 66.346.998 175.719.686TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.090.058.841 1.991.259.013TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.496.573.539 5.145.196.109ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.462.626.791 3.880.882.922Ödenmiş Sermaye13 1.140.000.000 1.140.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13 4.613.596 4.613.596Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)13 -82.359.797 -82.359.797Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11.803.953 11.803.953Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.542.065.797 1.592.775.073Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.542.277.456 1.592.957.196Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.573.275.428 1.602.303.214Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-30.997.972 -9.346.018Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-182.123 -182.123Yabancı Para Çevrim Farkları-29.536Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 118.100.149 115.463.905Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.124.901.444 1.017.940.890Net Dönem Karı veya Zararı-396.498.351 80.645.302Kontrol Gücü Olmayan Paylar-254 -207TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.462.626.537 3.880.882.715TOPLAM KAYNAKLAR9.959.200.076 9.026.078.824Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 5.171.193.855 4.585.742.019 1.916.266.086 1.310.386.387Satışların Maliyeti14 -4.616.912.606 -4.086.369.789 -1.623.173.401 -1.203.537.644TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)554.281.249 499.372.230 293.092.685 106.848.743BRÜT KAR (ZARAR)554.281.249 499.372.230 293.092.685 106.848.743Genel Yönetim Giderleri15 -62.208.207 -55.037.504 -22.070.723 -19.974.223Pazarlama Giderleri15 -24.542.150 -15.839.411 -9.647.323 -5.501.201Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 285.734.969 252.081.292 104.581.086 112.585.244Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -762.552.290 -366.422.532 -291.403.430 -112.841.105ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-9.286.429 314.154.075 74.552.295 81.117.458Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 10.411.201 31.038.170 532.335 470.011Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar1.948.976 -582.593 943.267 1.303.380FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.073.748 344.609.652 76.027.897 82.890.849Finansman Gelirleri18 218.511.161 256.012.138 80.641.232 119.454.482Finansman Giderleri19 -716.899.772 -485.659.099 -316.019.051 -152.721.810SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-495.314.863 114.962.691 -159.349.922 49.623.521Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20 98.816.465 94.314.856 30.632.259 -10.505.600Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -5.458.864 -4.928.671 -1.242.773 -4.658.115Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 104.275.329 99.243.527 31.875.032 -5.847.485SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-396.498.398 209.277.547 -128.717.663 39.117.921DÖNEM KARI (ZARARI)-396.498.398 209.277.547 -128.717.663 39.117.921Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-47 -176 -3 -78Ana Ortaklık Payları-396.498.351 209.277.723 -128.717.660 39.117.999Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç/(kayıp) -0,34780000 0,18360000 -0,11290000 0,03430000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-21.757.780 -10.300.137 -25.481Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-76.290Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-26.749.313 -12.930.255Yabancı Para Çevrim Farkları-29.536 -25.481Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.097.359 2.630.118Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi5.097.359 2.630.118Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-21.757.780 -10.300.137 -25.481TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-418.256.178 198.977.410 -128.743.144 39.117.921Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-47 -176 -3 -78Ana Ortaklık Payları-418.256.131 198.977.586 -128.743.141 39.117.999http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887443BIST