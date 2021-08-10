***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.602.303.214 -9.346.018 -182.123 115.463.905 1.017.940.890 80.645.302 3.880.882.922 -207 3.880.882.715Transferler13 -19.333.635 2.636.244 97.342.693 -80.645.302Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-76.290 -21.651.954 -4.055 -267.780.691 -289.512.990 -44 -289.513.034Dönem Karı (Zararı)-267.780.691 -267.780.691 -44 -267.780.735Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-76.290 -21.651.954 -4.055 -21.732.299 -21.732.299Dönem Sonu Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.582.893.289 -30.997.972 -182.123 -4.055 118.100.149 1.115.283.583 -267.780.691 3.591.369.932 -251 3.591.369.681Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.563.668.078 -47.725.491 -182.123 15.159 118.100.149 1.134.508.794 60.651.819 3.903.094.137 -256 3.903.093.881Transferler13 -19.244.482 5.007.719 74.888.582 -60.651.819Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-141.408 -10.691.360 7.923 -103.230.513 1.420.608.884 1.306.553.526 -14 1.306.553.512Dönem Karı (Zararı)1.420.608.884 1.420.608.884 -14 1.420.608.870Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-141.408 -10.691.360 7.923 -103.230.513 -114.055.358 -114.055.358Dönem Sonu Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.544.282.188 -58.416.851 -182.123 23.082 -103.230.513 123.107.868 1.209.397.376 1.420.608.884 5.209.647.663 -270 5.209.647.393Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.842.857.554 552.024.362Dönem Karı (Zararı)1.420.608.870 -267.780.735Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.420.608.870 -267.780.735Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler562.890.682 292.292.988Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler121.074.416 108.823.460Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler474.169 -3.138.030Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler474.169 -3.160.634Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 22.604Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler31.764.840 28.435.775Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 33.678.029 24.373.782Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -1.913.189 4.061.993Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.911.455 60.204.082Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -32.017.007 -6.971.543Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 34.928.462 67.175.625Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18,19 26.452.357 -69.632.875Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler92.515.228 227.819.509Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-65.340.607 20.365.605Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18,19 -65.340.607 20.365.605Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler100.323 -1.005.709İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler100.323 -1.005.709Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 411.963.773 -68.184.206Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler17 -66.103.072 -8.999.998Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler16 7.077.800 -2.394.625İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-42.422.517 539.185.751Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-397.336.160 -114.131.137Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-30.549.065 -46.559.171Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-373.619.262 257.681.989Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-690.874.683 -300.582.660Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler831.278.958 178.548.666Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler35.132.516 156.142.269Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)596.589.137 403.731.149İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.043.958 4.354.646Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.941.077.035 563.698.004Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -4.261.095 -9.313.051Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler10 -1.410.685 -201.478Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -92.547.701 -3.059.113Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)900.000YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.270.087 -184.368.297İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-187.500Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.902.768 1.702.364Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 3.902.768 1.702.364Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-75.263.891 -181.513.922Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -69.999.800 -179.743.962Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -5.264.091 -1.769.960Alınan Temettüler66.103.072 9.282.107Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-12.036 -13.651.346FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-555.712.834 211.185.276Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri166.038.839 1.171.900.680Kredilerden Nakit Girişleri164.067.062 1.171.900.680Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri1.971.777Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-678.898.962 -988.171.298Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-678.146.504 -987.869.290Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-752.458 -302.008Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-492.260 -633.374Türev Araçlardan Nakit Girişleri18 64.574.355 77.638.388Türev Araçlardan Nakit Çıkışları19 -91.026.712 -8.005.513Ödenen Faiz-47.925.101 -48.515.150Alınan Faiz18 32.017.007 6.971.543YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.281.874.633 578.841.341NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.281.874.633 578.841.341DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 1.440.224.611 214.925.986DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 2.722.099.244 793.767.327Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 2.722.099.244 1.440.224.611Finansal Yatırımlar14.948 2.912Ticari Alacaklar4 1.648.440.796 1.280.971.039İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,4 325.407.622 232.939.510İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.323.033.174 1.048.031.529Diğer Alacaklar48.059.791 19.309.347İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar48.059.791 19.309.347Türev Araçlar10.252.936Stoklar5 2.197.434.051 1.819.974.579Peşin Ödenmiş Giderler6 1.037.873.528 345.761.635Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 4.517.589 2.126.016Diğer Dönen Varlıklar36.317.555 23.273.597ARA TOPLAM7.705.010.438 4.931.643.736TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.705.010.438 4.931.643.736DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar485.969 485.969İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar7.817.019 7.817.019Diğer Alacaklar5.228.847 3.430.226İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.228.847 3.430.226Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar17.147.541 17.247.864Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller579.758 586.538Maddi Duran Varlıklar7 5.830.887.948 5.819.238.652Kullanım Hakkı Varlıkları9 1.523.788 1.637.494Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 34.997.062 31.646.996Şerefiye5.411.705 5.411.705Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar29.585.357 26.235.291Peşin Ödenmiş Giderler6 4.556.835 5.794.045TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.903.224.767 5.887.884.803TOPLAM VARLIKLAR13.608.235.205 10.819.528.539KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.238.508 271.157.387İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.238.508 271.157.387Banka Kredileri21 269.916.367Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 1.238.508 1.241.020Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları21 699.076.638 444.620.759Ticari Borçlar4 3.315.530.064 2.518.507.322İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,4 2.162.636 3.565.604İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 3.313.367.428 2.514.941.718Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 56.647.797 41.199.574Diğer Borçlar5.340.723 4.761.998İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5.340.723 4.761.998Türev Araçlar55.087.671Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 2.011.120.353 1.414.487.108İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3,6 184.133.883 255.014.354İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 1.826.986.470 1.159.472.754Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 276.010.796 4.437.785Kısa Vadeli Karşılıklar11.553.341 14.877.215Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 11.553.341 14.877.215Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler66.499.861 49.181.272ARA TOPLAM6.443.018.081 4.818.318.091TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.443.018.081 4.818.318.091UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.316.962.362 1.533.267.857İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.316.962.362 1.533.267.857Banka Kredileri21 1.316.197.141 1.532.637.212Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 765.221 630.645Ticari Borçlar4 91.207.600 79.269.519İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 91.207.600 79.269.519Diğer Borçlar4.896.663 3.109.684İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.896.663 3.109.684Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 7.205.584 7.249.692İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 7.205.584 7.249.692Uzun Vadeli Karşılıklar346.997.270 304.334.928Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 346.997.270 304.334.928Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 188.300.252 170.884.887TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.955.569.731 2.098.116.567TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.398.587.812 6.916.434.658ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.209.647.663 3.903.094.137Ödenmiş Sermaye13 1.140.000.000 1.140.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13 4.613.596 4.613.596Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)13 -82.359.797 -82.359.797Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11.803.953 11.803.953Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.485.706.296 1.515.775.623Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.485.865.337 1.515.942.587Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.544.282.188 1.563.668.078Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-58.416.851 -47.725.491Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-182.123 -182.123Yabancı Para Çevrim Farkları23.082 15.159Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-103.230.513Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-103.230.513Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)20 -103.230.513Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 123.107.868 118.100.149Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.209.397.376 1.134.508.794Net Dönem Karı veya Zararı1.420.608.884 60.651.819Kontrol Gücü Olmayan Paylar-270 -256TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.209.647.393 3.903.093.881TOPLAM KAYNAKLAR13.608.235.205 10.819.528.539Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 6.372.092.783 3.254.927.769 3.640.436.210 1.740.340.684Satışların Maliyeti14 -4.357.614.786 -2.993.739.205 -2.412.232.127 -1.591.328.145TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.014.477.997 261.188.564 1.228.204.083 149.012.539BRÜT KAR (ZARAR)2.014.477.997 261.188.564 1.228.204.083 149.012.539Genel Yönetim Giderleri15 -43.980.847 -40.137.484 -22.360.880 -20.524.774Pazarlama Giderleri15 -20.662.558 -14.894.827 -9.413.674 -7.211.700Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 470.797.117 181.153.883 181.117.277 114.081.679Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -537.480.691 -471.148.860 -158.857.414 -233.830.706ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.883.151.018 -83.838.724 1.218.689.392 1.527.038Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 66.655.610 9.878.866 311.823 246.149Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-100.323 1.005.709 -479.495 -300.367FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.949.706.305 -72.954.149 1.218.521.720 1.472.820Finansman Gelirleri18 251.526.107 137.869.929 93.146.406 86.718.739Finansman Giderleri19 -368.659.769 -400.880.721 -91.907.702 -219.272.395SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.832.572.643 -335.964.941 1.219.760.424 -131.080.836Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-411.963.773 68.184.206 -300.416.261 24.966.686Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -361.729.139 -4.216.091 -282.201.642 -1.391.818Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -50.234.634 72.400.297 -18.214.619 26.358.504SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.420.608.870 -267.780.735 919.344.163 -106.114.150DÖNEM KARI (ZARARI)1.420.608.870 -267.780.735 919.344.163 -106.114.150Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-14 -44 -52 -2Ana Ortaklık Payları1.420.608.884 -267.780.691 919.344.215 -106.114.148Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 1,24610000 -0,23490000 0,80640000 -0,09310000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-10.824.845 -21.732.299 -10.935.262 -21.653.462Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-141.408 -76.290 -141.408Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.245.408 -26.749.313 -13.245.408 -26.749.313Yabancı Para Çevrim Farkları7.923 -4.055 7.923 -1.508Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.554.048 5.097.359 2.443.631 5.097.359Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi2.554.048 5.097.359 2.443.631 5.097.359Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-103.230.513 -103.230.513Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-133.495.734 -133.495.734Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler30.265.221 30.265.221Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi30.265.221 30.265.221DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-114.055.358 -21.732.299 -114.165.775 -21.653.462TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.306.553.512 -289.513.034 805.178.388 -127.767.612Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-14 -44 -52 -2Ana Ortaklık Payları1.306.553.526 -289.512.990 805.178.440 -127.767.610http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957037BIST