***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.602.303.214 -9.346.018 -182.123 115.463.905 1.017.940.890 80.645.302 3.880.882.922 -207 3.880.882.715Transferler13 -28.951.496 2.636.244 106.960.554 -80.645.302Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-76.290 -21.651.954 -29.536 -396.498.351 -418.256.131 -47 -418.256.178Dönem Karı (Zararı)-396.498.351 -396.498.351 -47 -396.498.398Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-76.290 -21.651.954 -29.536 -21.757.780 -21.757.780Dönem Sonu Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.573.275.428 -30.997.972 -182.123 -29.536 118.100.149 1.124.901.444 -396.498.351 3.462.626.791 -254 3.462.626.537Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.563.668.078 -47.725.491 -182.123 15.159 118.100.149 1.134.508.794 60.651.819 3.903.094.137 -256 3.903.093.881Transferler13 -28.729.525 5.007.719 84.373.625 -60.651.819Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-141.408 -10.691.360 -7.339 -117.356.676 2.136.493.815 2.008.297.032 -6 2.008.297.026Dönem Karı (Zararı)2.136.493.815 2.136.493.815 -6 2.136.493.809Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-141.408 -10.691.360 -7.339 -117.356.676 -128.196.783 -128.196.783Dönem Sonu Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.534.797.145 -58.416.851 -182.123 7.820 -117.356.676 123.107.868 1.218.882.419 2.136.493.815 5.911.391.169 -262 5.911.390.907Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.735.520.312 613.826.556Dönem Karı (Zararı)2.136.493.809 -396.498.398Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.136.493.809 -396.498.398Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler921.753.117 541.913.784Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler182.488.812 164.480.615Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler456.432 -3.133.067Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler456.432 -3.160.634Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 27.567Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler58.991.159 41.910.290Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 52.451.620 37.871.429Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 6.539.539 4.038.861Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.346.791 73.585.205Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -48.826.240 -15.463.148Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 56.173.031 89.048.353Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18,19 61.923.463 -100.497.047Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler91.644.488 495.389.458Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-55.087.671 -22.243.925Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18,19 -55.087.671 -22.243.925Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-756.003 -1.948.976İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-756.003 -1.948.976Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 648.366.750 -98.816.465Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler17 -66.128.903 -9.075.596Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler16 -7.492.201 2.263.292İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler56.555.699 479.335.329Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-86.273.170 -275.078.916Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-18.608.818 -5.753.129Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-617.026.001 93.942.554Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-740.931.984 -49.700.029Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.335.943.785 -116.611.067Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.988.627 157.506.586Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)215.633.490 683.224.294İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-26.192.976 -8.194.964Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.114.802.625 624.750.715Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -9.762.142 -11.885.093Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler10 -1.583.485 -219.304Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -367.936.686 280.238Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)900.000YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-103.644.546 -228.088.654İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-375.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.271.248 1.710.883Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.271.248 1.710.883Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-174.044.720 -270.642.864Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -168.800.047 -267.858.844Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.244.673 -2.784.020Alınan Temettüler66.128.903 9.357.706Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)23 31.860.621FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-757.956.040 139.698.457Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri199.474.639 1.299.937.974Kredilerden Nakit Girişleri199.474.639 1.299.937.974Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-901.400.179 -1.209.209.635Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-900.540.264 -1.208.737.192Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-859.915 -472.443Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-827.735 -1.199.947Türev Araçlardan Nakit Girişleri18 67.725.075 119.363.114Türev Araçlardan Nakit Çıkışları19 -129.648.538 -18.866.067Ödenen Faiz-42.105.542 -65.790.130Alınan Faiz18 48.826.240 15.463.148YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.873.919.726 525.436.359NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.873.919.726 525.436.359DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 1.440.224.611 214.925.986DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 3.314.144.337 740.362.345Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 3.314.144.337 1.440.224.611Finansal Yatırımlar2.889 2.912Ticari Alacaklar4 1.337.395.542 1.280.971.039İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,4 256.921.525 232.939.510İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.080.474.017 1.048.031.529Diğer Alacaklar35.642.758 19.309.347İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar35.642.758 19.309.347Stoklar5 2.442.788.717 1.819.974.579Peşin Ödenmiş Giderler6 1.088.330.250 345.761.635Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 3.953.431 2.126.016Diğer Dönen Varlıklar48.407.223 23.273.597ARA TOPLAM8.270.665.147 4.931.643.736TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.270.665.147 4.931.643.736DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar485.969 485.969İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar7.817.019 7.817.019Diğer Alacaklar5.705.632 3.430.226İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.705.632 3.430.226Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar18.003.867 17.247.864Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller576.367 586.538Maddi Duran Varlıklar7 5.881.822.252 5.819.238.652Kullanım Hakkı Varlıkları9 1.666.323 1.637.494Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 36.003.605 31.646.996Şerefiye5.411.705 5.411.705Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar30.591.900 26.235.291Peşin Ödenmiş Giderler6 4.157.414 5.794.045Diğer Duran Varlıklar1.059.350TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.957.297.798 5.887.884.803TOPLAM VARLIKLAR14.227.962.945 10.819.528.539KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar36.682.879 271.157.387İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar36.682.879 271.157.387Banka Kredileri21 35.437.600 269.916.367Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 1.245.279 1.241.020Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları694.306.673 444.620.759İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları694.306.673 444.620.759Banka Kredileri21 694.306.673 444.620.759Ticari Borçlar4 3.806.073.690 2.518.507.322İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,4 2.925.648 3.565.604İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 3.803.148.042 2.514.941.718Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 51.967.996 41.199.574Diğer Borçlar4.887.349 4.761.998İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.887.349 4.761.998Türev Araçlar55.087.671Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 1.630.175.592 1.414.487.108İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3,6 215.338.588 255.014.354İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 1.414.837.004 1.159.472.754Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 213.060.881 4.437.785Kısa Vadeli Karşılıklar19.833.269 14.877.215Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 19.833.269 14.877.215Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler30.061.230 49.181.272ARA TOPLAM6.487.049.559 4.818.318.091TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.487.049.559 4.818.318.091UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.157.738.692 1.533.267.857İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.157.738.692 1.533.267.857Banka Kredileri21 1.156.770.566 1.532.637.212Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 968.126 630.645Ticari Borçlar4 90.758.800 79.269.519İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 90.758.800 79.269.519Diğer Borçlar5.347.326 3.109.684İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5.347.326 3.109.684Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 7.194.698 7.249.692İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 7.194.698 7.249.692Uzun Vadeli Karşılıklar360.269.814 304.334.928Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 360.269.814 304.334.928Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 208.213.149 170.884.887TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.829.522.479 2.098.116.567TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.316.572.038 6.916.434.658ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.911.391.169 3.903.094.137Ödenmiş Sermaye13 1.140.000.000 1.140.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13 4.613.596 4.613.596Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)13 -82.359.797 -82.359.797Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11.803.953 11.803.953Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.476.205.991 1.515.775.623Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.476.380.294 1.515.942.587Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.534.797.145 1.563.668.078Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-58.416.851 -47.725.491Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-182.123 -182.123Yabancı Para Çevrim Farkları7.820 15.159Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-117.356.676Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-117.356.676Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-117.356.676Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 123.107.868 118.100.149Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.218.882.419 1.134.508.794Net Dönem Karı veya Zararı2.136.493.815 60.651.819Kontrol Gücü Olmayan Paylar-262 -256TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.911.390.907 3.903.093.881TOPLAM KAYNAKLAR14.227.962.945 10.819.528.539Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 10.051.294.834 5.171.193.855 3.679.202.051 1.916.266.086Satışların Maliyeti14 -6.998.017.088 -4.616.912.606 -2.640.402.302 -1.623.173.401TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.053.277.746 554.281.249 1.038.799.749 293.092.685BRÜT KAR (ZARAR)3.053.277.746 554.281.249 1.038.799.749 293.092.685Genel Yönetim Giderleri15 -68.980.117 -62.208.207 -24.999.270 -22.070.723Pazarlama Giderleri15 -31.035.973 -24.542.150 -10.373.415 -9.647.323Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 792.565.085 285.734.969 321.767.968 104.581.086Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -878.250.327 -762.552.290 -340.769.636 -291.403.430ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.867.576.414 -9.286.429 984.425.396 74.552.295Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 67.205.313 10.411.201 549.703 532.335Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar756.003 1.948.976 856.326 943.267FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.935.537.730 3.073.748 985.831.425 76.027.897Finansman Gelirleri18 328.757.079 218.511.161 77.230.972 80.641.232Finansman Giderleri19 -479.434.250 -716.899.772 -110.774.481 -316.019.051SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.784.860.559 -495.314.863 952.287.916 -159.349.922Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20 -648.366.750 98.816.465 -236.402.977 30.632.259Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -574.732.367 -5.458.864 -213.003.228 -1.242.773Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -73.634.383 104.275.329 -23.399.749 31.875.032SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.136.493.809 -396.498.398 715.884.939 -128.717.663DÖNEM KARI (ZARARI)2.136.493.809 -396.498.398 715.884.939 -128.717.663Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-6 -47 8 -3Ana Ortaklık Payları2.136.493.815 -396.498.351 715.884.931 -128.717.660Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)PayBaşına Kazanç/(Kayıp) 1,87410000 -0,34780000 0,62800000 -0,11290000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-10.840.107 -21.757.780 -15.262 -25.481Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-141.408 -76.290Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.245.408 -26.749.313Yabancı Para Çevrim Farkları-7.339 -29.536 -15.262 -25.481Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.554.048 5.097.359Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi2.554.048 5.097.359Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-117.356.676 0 -14.126.163Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-151.108.749 -17.613.015Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler33.752.073 0 3.486.852Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi33.752.073 3.486.852DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-128.196.783 -21.757.780 -14.141.425 -25.481TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.008.297.026 -418.256.178 701.743.514 -128.743.144Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-6 -47 8 -3Ana Ortaklık Payları2.008.297.032 -418.256.131 701.743.506 -128.743.141http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974582BIST