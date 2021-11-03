***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
03.11.2021 18:33
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.602.303.214 -9.346.018 -182.123 115.463.905 1.017.940.890 80.645.302 3.880.882.922 -207 3.880.882.715
Transferler
13 -28.951.496 2.636.244 106.960.554 -80.645.302
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.290 -21.651.954 -29.536 -396.498.351 -418.256.131 -47 -418.256.178
Dönem Karı (Zararı)
-396.498.351 -396.498.351 -47 -396.498.398
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.290 -21.651.954 -29.536 -21.757.780 -21.757.780
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.573.275.428 -30.997.972 -182.123 -29.536 118.100.149 1.124.901.444 -396.498.351 3.462.626.791 -254 3.462.626.537
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.563.668.078 -47.725.491 -182.123 15.159 118.100.149 1.134.508.794 60.651.819 3.903.094.137 -256 3.903.093.881
Transferler
13 -28.729.525 5.007.719 84.373.625 -60.651.819
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-141.408 -10.691.360 -7.339 -117.356.676 2.136.493.815 2.008.297.032 -6 2.008.297.026
Dönem Karı (Zararı)
2.136.493.815 2.136.493.815 -6 2.136.493.809
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-141.408 -10.691.360 -7.339 -117.356.676 -128.196.783 -128.196.783
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.534.797.145 -58.416.851 -182.123 7.820 -117.356.676 123.107.868 1.218.882.419 2.136.493.815 5.911.391.169 -262 5.911.390.907
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.735.520.312 613.826.556
Dönem Karı (Zararı)
2.136.493.809 -396.498.398
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.136.493.809 -396.498.398
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
921.753.117 541.913.784
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
182.488.812 164.480.615
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
456.432 -3.133.067
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
456.432 -3.160.634
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 27.567
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
58.991.159 41.910.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 52.451.620 37.871.429
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 6.539.539 4.038.861
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.346.791 73.585.205
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -48.826.240 -15.463.148
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 56.173.031 89.048.353
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18,19 61.923.463 -100.497.047
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
91.644.488 495.389.458
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-55.087.671 -22.243.925
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18,19 -55.087.671 -22.243.925
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-756.003 -1.948.976
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-756.003 -1.948.976
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 648.366.750 -98.816.465
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
17 -66.128.903 -9.075.596
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
16 -7.492.201 2.263.292
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
56.555.699 479.335.329
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-86.273.170 -275.078.916
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.608.818 -5.753.129
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-617.026.001 93.942.554
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-740.931.984 -49.700.029
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.335.943.785 -116.611.067
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.988.627 157.506.586
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
215.633.490 683.224.294
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.192.976 -8.194.964
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.114.802.625 624.750.715
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -9.762.142 -11.885.093
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 -1.583.485 -219.304
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -367.936.686 280.238
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
900.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-103.644.546 -228.088.654
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-375.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.271.248 1.710.883
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.271.248 1.710.883
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-174.044.720 -270.642.864
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -168.800.047 -267.858.844
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.244.673 -2.784.020
Alınan Temettüler
66.128.903 9.357.706
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
23 31.860.621
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-757.956.040 139.698.457
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
199.474.639 1.299.937.974
Kredilerden Nakit Girişleri
199.474.639 1.299.937.974
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-901.400.179 -1.209.209.635
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-900.540.264 -1.208.737.192
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-859.915 -472.443
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-827.735 -1.199.947
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
18 67.725.075 119.363.114
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
19 -129.648.538 -18.866.067
Ödenen Faiz
-42.105.542 -65.790.130
Alınan Faiz
18 48.826.240 15.463.148
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.873.919.726 525.436.359
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.873.919.726 525.436.359
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 1.440.224.611 214.925.986
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 3.314.144.337 740.362.345
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 3.314.144.337 1.440.224.611
Finansal Yatırımlar
2.889 2.912
Ticari Alacaklar
4 1.337.395.542 1.280.971.039
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,4 256.921.525 232.939.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.080.474.017 1.048.031.529
Diğer Alacaklar
35.642.758 19.309.347
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
35.642.758 19.309.347
Stoklar
5 2.442.788.717 1.819.974.579
Peşin Ödenmiş Giderler
6 1.088.330.250 345.761.635
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 3.953.431 2.126.016
Diğer Dönen Varlıklar
48.407.223 23.273.597
ARA TOPLAM
8.270.665.147 4.931.643.736
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.270.665.147 4.931.643.736
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
485.969 485.969
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
7.817.019 7.817.019
Diğer Alacaklar
5.705.632 3.430.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.705.632 3.430.226
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18.003.867 17.247.864
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
576.367 586.538
Maddi Duran Varlıklar
7 5.881.822.252 5.819.238.652
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 1.666.323 1.637.494
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 36.003.605 31.646.996
Şerefiye
5.411.705 5.411.705
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
30.591.900 26.235.291
Peşin Ödenmiş Giderler
6 4.157.414 5.794.045
Diğer Duran Varlıklar
1.059.350
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.957.297.798 5.887.884.803
TOPLAM VARLIKLAR
14.227.962.945 10.819.528.539
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
36.682.879 271.157.387
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
36.682.879 271.157.387
Banka Kredileri
21 35.437.600 269.916.367
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 1.245.279 1.241.020
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
694.306.673 444.620.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
694.306.673 444.620.759
Banka Kredileri
21 694.306.673 444.620.759
Ticari Borçlar
4 3.806.073.690 2.518.507.322
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,4 2.925.648 3.565.604
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 3.803.148.042 2.514.941.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 51.967.996 41.199.574
Diğer Borçlar
4.887.349 4.761.998
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.887.349 4.761.998
Türev Araçlar
55.087.671
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 1.630.175.592 1.414.487.108
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3,6 215.338.588 255.014.354
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 1.414.837.004 1.159.472.754
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 213.060.881 4.437.785
Kısa Vadeli Karşılıklar
19.833.269 14.877.215
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 19.833.269 14.877.215
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
30.061.230 49.181.272
ARA TOPLAM
6.487.049.559 4.818.318.091
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.487.049.559 4.818.318.091
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.157.738.692 1.533.267.857
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.157.738.692 1.533.267.857
Banka Kredileri
21 1.156.770.566 1.532.637.212
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 968.126 630.645
Ticari Borçlar
4 90.758.800 79.269.519
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 90.758.800 79.269.519
Diğer Borçlar
5.347.326 3.109.684
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.347.326 3.109.684
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 7.194.698 7.249.692
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 7.194.698 7.249.692
Uzun Vadeli Karşılıklar
360.269.814 304.334.928
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 360.269.814 304.334.928
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 208.213.149 170.884.887
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.829.522.479 2.098.116.567
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.316.572.038 6.916.434.658
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.911.391.169 3.903.094.137
Ödenmiş Sermaye
13 1.140.000.000 1.140.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 4.613.596 4.613.596
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
13 -82.359.797 -82.359.797
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11.803.953 11.803.953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.476.205.991 1.515.775.623
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.476.380.294 1.515.942.587
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.534.797.145 1.563.668.078
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-58.416.851 -47.725.491
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-182.123 -182.123
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.820 15.159
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-117.356.676
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-117.356.676
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-117.356.676
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 123.107.868 118.100.149
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.218.882.419 1.134.508.794
Net Dönem Karı veya Zararı
2.136.493.815 60.651.819
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-262 -256
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.911.390.907 3.903.093.881
TOPLAM KAYNAKLAR
14.227.962.945 10.819.528.539
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 10.051.294.834 5.171.193.855 3.679.202.051 1.916.266.086
Satışların Maliyeti
14 -6.998.017.088 -4.616.912.606 -2.640.402.302 -1.623.173.401
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.053.277.746 554.281.249 1.038.799.749 293.092.685
BRÜT KAR (ZARAR)
3.053.277.746 554.281.249 1.038.799.749 293.092.685
Genel Yönetim Giderleri
15 -68.980.117 -62.208.207 -24.999.270 -22.070.723
Pazarlama Giderleri
15 -31.035.973 -24.542.150 -10.373.415 -9.647.323
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 792.565.085 285.734.969 321.767.968 104.581.086
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -878.250.327 -762.552.290 -340.769.636 -291.403.430
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.867.576.414 -9.286.429 984.425.396 74.552.295
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 67.205.313 10.411.201 549.703 532.335
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
756.003 1.948.976 856.326 943.267
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.935.537.730 3.073.748 985.831.425 76.027.897
Finansman Gelirleri
18 328.757.079 218.511.161 77.230.972 80.641.232
Finansman Giderleri
19 -479.434.250 -716.899.772 -110.774.481 -316.019.051
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.784.860.559 -495.314.863 952.287.916 -159.349.922
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -648.366.750 98.816.465 -236.402.977 30.632.259
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -574.732.367 -5.458.864 -213.003.228 -1.242.773
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -73.634.383 104.275.329 -23.399.749 31.875.032
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.136.493.809 -396.498.398 715.884.939 -128.717.663
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.136.493.809 -396.498.398 715.884.939 -128.717.663
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6 -47 8 -3
Ana Ortaklık Payları
2.136.493.815 -396.498.351 715.884.931 -128.717.660
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
PayBaşına Kazanç/(Kayıp) 1,87410000 -0,34780000 0,62800000 -0,11290000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.840.107 -21.757.780 -15.262 -25.481
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-141.408 -76.290
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.245.408 -26.749.313
Yabancı Para Çevrim Farkları
-7.339 -29.536 -15.262 -25.481
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.554.048 5.097.359
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.554.048 5.097.359
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-117.356.676 0 -14.126.163
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-151.108.749 -17.613.015
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
33.752.073 0 3.486.852
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
33.752.073 3.486.852
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-128.196.783 -21.757.780 -14.141.425 -25.481
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.008.297.026 -418.256.178 701.743.514 -128.743.144
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6 -47 8 -3
Ana Ortaklık Payları
2.008.297.032 -418.256.131 701.743.506 -128.743.141
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974582
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