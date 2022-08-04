***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.563.668.078 -47.725.491 -182.123 15.159 118.100.149 1.134.508.794 60.651.819 3.903.094.137 -256 3.903.093.881Transferler13 -19.244.482 5.007.719 74.888.582 -60.651.819Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-141.408 -10.691.360 7.923 -103.230.513 1.420.608.884 1.306.553.526 -14 1.306.553.512Dönem Karı (Zararı)1.420.608.884 1.420.608.884 -14 1.420.608.870Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-141.408 -10.691.360 7.923 -103.230.513 -114.055.358 -114.055.358Dönem Sonu Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.544.282.188 -58.416.851 -182.123 23.082 -103.230.513 123.107.868 1.209.397.376 1.420.608.884 5.209.647.663 -270 5.209.647.393Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 4.514.231.556 -126.688.240 -182.123 38.956 -704.204.936 123.107.868 1.228.500.874 3.852.707.238 9.961.568.945 -275 9.961.568.670Transferler13 -68.120.965 211.409.444 3.709.418.759 -3.852.707.238Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-121.333.398 -78.889 -323.427.149 2.289.731.485 1.844.892.049 -191 1.844.891.858Dönem Karı (Zararı)2.289.731.485 2.289.731.485 -191 2.289.731.294Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-121.333.398 -78.889 -323.427.149 -444.839.436 -444.839.436Kar Payları13 -950.814.959 -950.814.959 -950.814.959Dönem Sonu Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 4.446.110.591 -248.021.638 -182.123 -39.933 -1.027.632.085 334.517.312 3.987.104.674 2.289.731.485 10.855.646.035 -466 10.855.645.569Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.067.366.792 1.842.857.554Dönem Karı (Zararı)2.289.731.294 1.420.608.870Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.289.731.294 1.420.608.870Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler660.210.685 562.890.682Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler170.668.303 121.074.416Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler47.691 474.169Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler47.691 474.169Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler49.899.847 31.764.840Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 51.923.732 33.678.029Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -2.023.885 -1.913.189Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-63.156.019 2.911.455Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -104.987.816 -32.017.007Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 41.831.797 34.928.462Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18,19 26.452.357Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler314.921.690 92.515.228Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-49.617.575 -65.340.607Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler17 -49.617.575Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18,19 -65.340.607Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-9.345.139 100.323İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-9.345.139 100.323Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 401.147.959 411.963.773Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler17 -183.788.156 -66.103.072Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler16 29.432.084 7.077.800İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-357.493.059 -42.422.517Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.050.433.544 -397.336.160Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-189.525.805 -30.549.065İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-189.525.805 -30.549.065Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.779.474.649 -373.619.262Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-163.078.080 -690.874.683Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.979.033.697 831.278.958Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler74.010.685 35.132.516Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.740.773.223 596.589.137İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler31.201.414 -13.043.958Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.592.448.920 1.941.077.035Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -9.498.515 -4.261.095Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler10 -888.644 -1.410.685Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -514.694.969 -92.547.701YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-356.579.591 -5.270.087Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri474.307 3.902.768Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 474.307 3.902.768Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-315.011.204 -75.263.890Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -309.330.053 -69.999.800Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -5.681.151 -5.264.090Alınan Temettüler17 183.788.156 66.103.072Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-225.830.850 -12.037FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.175.023.651 -555.712.834Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri573.525.427 166.038.839Kredilerden Nakit Girişleri573.525.427 164.067.062Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri1.971.777Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.363.295.270 -678.898.962Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.362.278.653 -678.146.504Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-1.016.617 -752.458Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-492.260Türev Araçlardan Nakit Girişleri18 64.574.355Türev Araçlardan Nakit Çıkışları19 -91.026.712Ödenen Temettüler-450.814.959Ödenen Faiz-39.426.665 -47.925.101Alınan Faiz18 104.987.816 32.017.007YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)535.763.550 1.281.874.633NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)535.763.550 1.281.874.633DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 5.356.754.067 1.440.224.611DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 5.892.517.617 2.722.099.244Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 5.892.517.617 5.356.754.067Finansal Yatırımlar24 275.480.512 32.088Ticari Alacaklar4 2.691.896.950 1.691.709.451İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,4 135.653.365 267.587.450İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 2.556.243.585 1.424.122.001Diğer Alacaklar290.672.574 101.510.513İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar290.672.574 101.510.513Stoklar5 5.987.593.544 3.196.541.381Peşin Ödenmiş Giderler6 2.060.831.093 1.898.504.568Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 57.564 4.388.683Diğer Dönen Varlıklar50.417.488 88.232.027ARA TOPLAM17.249.467.342 12.337.672.778TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR17.249.467.342 12.337.672.778DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar485.969 485.969İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar7.817.019 7.817.019Diğer Alacaklar657.133 296.634İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar657.133 296.634Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar27.473.762 18.128.623Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller566.196 572.977Maddi Duran Varlıklar7 9.526.757.816 9.397.755.225Maddi Olmayan Duran Varlıklar33.268.799 29.973.529Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 33.268.799 29.973.529Peşin Ödenmiş Giderler6 20.992.791 20.241.236Ertelenmiş Vergi Varlığı20 16.951.380Diğer Duran Varlıklar8.638.659 2.025.535TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.643.609.524 9.477.296.747TOPLAM VARLIKLAR26.893.076.866 21.814.969.525KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar53.412.235İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar53.412.235Banka Kredileri21 53.412.235Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları743.491.070 983.237.154İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları743.491.070 983.237.154Banka Kredileri21 740.579.967 981.103.929Kiralama İşlemlerinden Borçlar21 2.911.103 2.133.225Ticari Borçlar4 8.319.766.367 6.081.804.826İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,4 4.875.631 5.493.429İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 8.314.890.736 6.076.311.397Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 84.067.575 55.381.898Diğer Borçlar461.428.691 4.826.870İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 450.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11.428.691 4.826.870Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 3.761.560.577 2.020.765.986İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3,6 119.597.813 51.095.280İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 3.641.962.764 1.969.670.706Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 220.528.768 341.275.305Kısa Vadeli Karşılıklar15.477.587 18.390.116Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 15.477.587 18.390.116Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler117.409.194 31.375.007ARA TOPLAM13.723.729.829 9.590.469.397TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.723.729.829 9.590.469.397UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar21 1.493.714.223 1.574.748.208İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.493.714.223 1.574.748.208Banka Kredileri21 1.491.851.608 1.571.575.760Kiralama İşlemlerinden Borçlar21 1.862.615 3.172.448Ticari Borçlar4 154.194.480 129.204.240İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 154.194.480 129.204.240Diğer Borçlar10.756.523 8.203.595İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10.756.523 8.203.595Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 7.162.443 7.183.812İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 7.162.443 7.183.812Uzun Vadeli Karşılıklar647.873.799 455.696.250Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 647.873.799 455.696.250Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 87.895.353TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.313.701.468 2.262.931.458TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER16.037.431.297 11.853.400.855ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.855.646.035 9.961.568.945Ödenmiş Sermaye13 1.140.000.000 1.140.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13 4.613.596 4.613.596Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)13 -82.359.797 -82.359.797Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11.803.953 11.803.953Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.197.866.897 4.387.400.149Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.198.088.953 4.387.543.316Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13 4.446.110.591 4.514.231.556Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-248.021.638 -126.688.240Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-182.123 -182.123Yabancı Para Çevrim Farkları-39.933 38.956Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.027.632.085 -704.204.936Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.027.632.085 -704.204.936Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.027.632.085 -704.204.936Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 334.517.312 123.107.868Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.987.104.674 1.228.500.874Net Dönem Karı veya Zararı2.289.731.485 3.852.707.238Kontrol Gücü Olmayan Paylar-466 -275TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.855.645.569 9.961.568.670TOPLAM KAYNAKLAR26.893.076.866 21.814.969.525Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 12.853.990.395 6.372.092.783 6.828.419.248 3.640.436.210Satışların Maliyeti14 -9.716.186.245 -4.357.614.786 -5.171.655.035 -2.412.232.127TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.137.804.150 2.014.477.997 1.656.764.213 1.228.204.083BRÜT KAR (ZARAR)3.137.804.150 2.014.477.997 1.656.764.213 1.228.204.083Genel Yönetim Giderleri15 -78.336.587 -42.090.079 -43.136.846 -21.069.363Pazarlama Giderleri15 -34.120.674 -20.662.558 -19.101.121 -9.413.674Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 2.331.755.594 470.797.117 1.071.948.800 181.117.277Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -2.588.436.331 -539.371.459 -1.362.045.940 -160.148.931ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.768.666.152 1.883.151.018 1.304.429.106 1.218.689.392Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 234.518.950 66.655.610 51.501.669 311.823Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9.345.139 -100.323 5.548.333 -479.495FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.012.530.241 1.949.706.305 1.361.479.108 1.218.521.720Finansman Gelirleri18 198.600.365 251.526.107 140.372.109 93.146.406Finansman Giderleri19 -520.251.353 -368.659.769 -253.677.464 -91.907.702SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.690.879.253 1.832.572.643 1.248.173.753 1.219.760.424Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-401.147.959 -411.963.773 -129.089.415 -300.416.261Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -398.143.479 -361.729.139 -227.287.890 -282.201.642Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -3.004.480 -50.234.634 98.198.475 -18.214.619SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.289.731.294 1.420.608.870 1.119.084.338 919.344.163DÖNEM KARI (ZARARI)2.289.731.294 1.420.608.870 1.119.084.338 919.344.163Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-191 -14 -162 -52Ana Ortaklık Payları2.289.731.485 1.420.608.884 1.119.084.500 919.344.215Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 2,00850000 1,24610000 0,98160000 0,80640000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-121.412.287 -10.824.845 -121.364.958 -10.935.262Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-141.408 -141.408Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-149.752.333 -13.245.408 -149.752.333 -13.245.408Yabancı Para Çevrim Farkları-78.889 7.923 -31.560 7.923Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler28.418.935 2.554.048 28.418.935 2.443.631Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi28.418.935 2.554.048 28.418.935 2.443.631Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-323.427.149 -103.230.513 -119.319.809 -103.230.513Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-402.859.427 -133.495.734 -151.536.461 -133.495.734Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler79.432.278 30.265.221 32.216.652 30.265.221Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi79.432.278 30.265.221 32.216.652 30.265.221DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-444.839.436 -114.055.358 -240.684.767 -114.165.775TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.844.891.858 1.306.553.512 878.399.571 805.178.388Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-191 -14 -162 -52Ana Ortaklık Payları1.844.892.049 1.306.553.526 878.399.733 805.178.440http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052047BIST