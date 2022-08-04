***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
04.08.2022 19:21
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.563.668.078 -47.725.491 -182.123 15.159 118.100.149 1.134.508.794 60.651.819 3.903.094.137 -256 3.903.093.881
Transferler
13 -19.244.482 5.007.719 74.888.582 -60.651.819
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-141.408 -10.691.360 7.923 -103.230.513 1.420.608.884 1.306.553.526 -14 1.306.553.512
Dönem Karı (Zararı)
1.420.608.884 1.420.608.884 -14 1.420.608.870
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-141.408 -10.691.360 7.923 -103.230.513 -114.055.358 -114.055.358
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.544.282.188 -58.416.851 -182.123 23.082 -103.230.513 123.107.868 1.209.397.376 1.420.608.884 5.209.647.663 -270 5.209.647.393
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 4.514.231.556 -126.688.240 -182.123 38.956 -704.204.936 123.107.868 1.228.500.874 3.852.707.238 9.961.568.945 -275 9.961.568.670
Transferler
13 -68.120.965 211.409.444 3.709.418.759 -3.852.707.238
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-121.333.398 -78.889 -323.427.149 2.289.731.485 1.844.892.049 -191 1.844.891.858
Dönem Karı (Zararı)
2.289.731.485 2.289.731.485 -191 2.289.731.294
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-121.333.398 -78.889 -323.427.149 -444.839.436 -444.839.436
Kar Payları
13 -950.814.959 -950.814.959 -950.814.959
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 4.446.110.591 -248.021.638 -182.123 -39.933 -1.027.632.085 334.517.312 3.987.104.674 2.289.731.485 10.855.646.035 -466 10.855.645.569
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.067.366.792 1.842.857.554
Dönem Karı (Zararı)
2.289.731.294 1.420.608.870
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.289.731.294 1.420.608.870
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
660.210.685 562.890.682
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
170.668.303 121.074.416
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
47.691 474.169
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
47.691 474.169
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
49.899.847 31.764.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 51.923.732 33.678.029
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.023.885 -1.913.189
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-63.156.019 2.911.455
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -104.987.816 -32.017.007
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 41.831.797 34.928.462
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18,19 26.452.357
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
314.921.690 92.515.228
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-49.617.575 -65.340.607
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 -49.617.575
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18,19 -65.340.607
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-9.345.139 100.323
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-9.345.139 100.323
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 401.147.959 411.963.773
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
17 -183.788.156 -66.103.072
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
16 29.432.084 7.077.800
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-357.493.059 -42.422.517
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.050.433.544 -397.336.160
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-189.525.805 -30.549.065
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-189.525.805 -30.549.065
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.779.474.649 -373.619.262
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-163.078.080 -690.874.683
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.979.033.697 831.278.958
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
74.010.685 35.132.516
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.740.773.223 596.589.137
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.201.414 -13.043.958
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.592.448.920 1.941.077.035
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -9.498.515 -4.261.095
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 -888.644 -1.410.685
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -514.694.969 -92.547.701
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-356.579.591 -5.270.087
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
474.307 3.902.768
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 474.307 3.902.768
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-315.011.204 -75.263.890
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -309.330.053 -69.999.800
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -5.681.151 -5.264.090
Alınan Temettüler
17 183.788.156 66.103.072
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-225.830.850 -12.037
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.175.023.651 -555.712.834
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
573.525.427 166.038.839
Kredilerden Nakit Girişleri
573.525.427 164.067.062
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
1.971.777
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.363.295.270 -678.898.962
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.362.278.653 -678.146.504
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.016.617 -752.458
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-492.260
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
18 64.574.355
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
19 -91.026.712
Ödenen Temettüler
-450.814.959
Ödenen Faiz
-39.426.665 -47.925.101
Alınan Faiz
18 104.987.816 32.017.007
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
535.763.550 1.281.874.633
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
535.763.550 1.281.874.633
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 5.356.754.067 1.440.224.611
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 5.892.517.617 2.722.099.244
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 5.892.517.617 5.356.754.067
Finansal Yatırımlar
24 275.480.512 32.088
Ticari Alacaklar
4 2.691.896.950 1.691.709.451
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,4 135.653.365 267.587.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 2.556.243.585 1.424.122.001
Diğer Alacaklar
290.672.574 101.510.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
290.672.574 101.510.513
Stoklar
5 5.987.593.544 3.196.541.381
Peşin Ödenmiş Giderler
6 2.060.831.093 1.898.504.568
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 57.564 4.388.683
Diğer Dönen Varlıklar
50.417.488 88.232.027
ARA TOPLAM
17.249.467.342 12.337.672.778
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.249.467.342 12.337.672.778
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
485.969 485.969
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
7.817.019 7.817.019
Diğer Alacaklar
657.133 296.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
657.133 296.634
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
27.473.762 18.128.623
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
566.196 572.977
Maddi Duran Varlıklar
7 9.526.757.816 9.397.755.225
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
33.268.799 29.973.529
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 33.268.799 29.973.529
Peşin Ödenmiş Giderler
6 20.992.791 20.241.236
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 16.951.380
Diğer Duran Varlıklar
8.638.659 2.025.535
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.643.609.524 9.477.296.747
TOPLAM VARLIKLAR
26.893.076.866 21.814.969.525
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
53.412.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
53.412.235
Banka Kredileri
21 53.412.235
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
743.491.070 983.237.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
743.491.070 983.237.154
Banka Kredileri
21 740.579.967 981.103.929
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
21 2.911.103 2.133.225
Ticari Borçlar
4 8.319.766.367 6.081.804.826
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,4 4.875.631 5.493.429
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 8.314.890.736 6.076.311.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 84.067.575 55.381.898
Diğer Borçlar
461.428.691 4.826.870
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 450.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11.428.691 4.826.870
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 3.761.560.577 2.020.765.986
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3,6 119.597.813 51.095.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 3.641.962.764 1.969.670.706
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 220.528.768 341.275.305
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.477.587 18.390.116
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 15.477.587 18.390.116
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
117.409.194 31.375.007
ARA TOPLAM
13.723.729.829 9.590.469.397
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.723.729.829 9.590.469.397
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
21 1.493.714.223 1.574.748.208
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.493.714.223 1.574.748.208
Banka Kredileri
21 1.491.851.608 1.571.575.760
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
21 1.862.615 3.172.448
Ticari Borçlar
4 154.194.480 129.204.240
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 154.194.480 129.204.240
Diğer Borçlar
10.756.523 8.203.595
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10.756.523 8.203.595
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 7.162.443 7.183.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 7.162.443 7.183.812
Uzun Vadeli Karşılıklar
647.873.799 455.696.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 647.873.799 455.696.250
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 87.895.353
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.313.701.468 2.262.931.458
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.037.431.297 11.853.400.855
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.855.646.035 9.961.568.945
Ödenmiş Sermaye
13 1.140.000.000 1.140.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 4.613.596 4.613.596
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
13 -82.359.797 -82.359.797
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11.803.953 11.803.953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.197.866.897 4.387.400.149
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.198.088.953 4.387.543.316
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 4.446.110.591 4.514.231.556
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-248.021.638 -126.688.240
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-182.123 -182.123
Yabancı Para Çevrim Farkları
-39.933 38.956
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.027.632.085 -704.204.936
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.027.632.085 -704.204.936
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.027.632.085 -704.204.936
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 334.517.312 123.107.868
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.987.104.674 1.228.500.874
Net Dönem Karı veya Zararı
2.289.731.485 3.852.707.238
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-466 -275
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.855.645.569 9.961.568.670
TOPLAM KAYNAKLAR
26.893.076.866 21.814.969.525
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 12.853.990.395 6.372.092.783 6.828.419.248 3.640.436.210
Satışların Maliyeti
14 -9.716.186.245 -4.357.614.786 -5.171.655.035 -2.412.232.127
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.137.804.150 2.014.477.997 1.656.764.213 1.228.204.083
BRÜT KAR (ZARAR)
3.137.804.150 2.014.477.997 1.656.764.213 1.228.204.083
Genel Yönetim Giderleri
15 -78.336.587 -42.090.079 -43.136.846 -21.069.363
Pazarlama Giderleri
15 -34.120.674 -20.662.558 -19.101.121 -9.413.674
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 2.331.755.594 470.797.117 1.071.948.800 181.117.277
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -2.588.436.331 -539.371.459 -1.362.045.940 -160.148.931
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.768.666.152 1.883.151.018 1.304.429.106 1.218.689.392
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 234.518.950 66.655.610 51.501.669 311.823
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9.345.139 -100.323 5.548.333 -479.495
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.012.530.241 1.949.706.305 1.361.479.108 1.218.521.720
Finansman Gelirleri
18 198.600.365 251.526.107 140.372.109 93.146.406
Finansman Giderleri
19 -520.251.353 -368.659.769 -253.677.464 -91.907.702
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.690.879.253 1.832.572.643 1.248.173.753 1.219.760.424
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-401.147.959 -411.963.773 -129.089.415 -300.416.261
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -398.143.479 -361.729.139 -227.287.890 -282.201.642
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -3.004.480 -50.234.634 98.198.475 -18.214.619
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.289.731.294 1.420.608.870 1.119.084.338 919.344.163
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.289.731.294 1.420.608.870 1.119.084.338 919.344.163
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-191 -14 -162 -52
Ana Ortaklık Payları
2.289.731.485 1.420.608.884 1.119.084.500 919.344.215
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 2,00850000 1,24610000 0,98160000 0,80640000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-121.412.287 -10.824.845 -121.364.958 -10.935.262
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-141.408 -141.408
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-149.752.333 -13.245.408 -149.752.333 -13.245.408
Yabancı Para Çevrim Farkları
-78.889 7.923 -31.560 7.923
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28.418.935 2.554.048 28.418.935 2.443.631
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28.418.935 2.554.048 28.418.935 2.443.631
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-323.427.149 -103.230.513 -119.319.809 -103.230.513
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-402.859.427 -133.495.734 -151.536.461 -133.495.734
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
79.432.278 30.265.221 32.216.652 30.265.221
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
79.432.278 30.265.221 32.216.652 30.265.221
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-444.839.436 -114.055.358 -240.684.767 -114.165.775
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.844.891.858 1.306.553.512 878.399.571 805.178.388
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-191 -14 -162 -52
Ana Ortaklık Payları
1.844.892.049 1.306.553.526 878.399.733 805.178.440
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052047
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