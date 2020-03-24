***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
24.03.2020 09:51
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi 2019 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının İptali Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Yönetim Kurulumuzun 23.03.2020 tarih ve 2020/ 74sayılı kararı ile COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair tedbirler çerçevesinde, 30 Mart 2020 tarihinde yapılacağı ilan edilen genel kurul toplantımızın ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesine karar verilmiştir. Oluşacak gelişmelere göre yeni toplantı tarihi tespit edildiğinde tekrar ilan edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831615
BIST
14:0687.847
En Yüksek
|Değişim
|: 4,27%
|| 3.600,81
|Açılış
|: 87.571
|
|Önceki Kapanış
|: 84.246
|
88.303
En Düşük
87.050
14:066,4860
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,0746
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5660
En Düşük
6,4714
14:067,0522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0122
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0874
En Düşük
7,0232
14:06334,67
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 6,97
|Açılış
|: 334,67
|
|Önceki Kapanış
|: 327,71
|
342,55
En Düşük
327,01
BIST En Aktif Hisseler
|PENGD
|2,31
|1.127.331
|% 10,00
|
|TATGD
|5,83
|10.222.084
|% 10,00
|
|ALCTL
|13,53
|4.959.352
|% 10,00
|
|BALAT
|1,87
|246.085
|% 10,00
|
|OZRDN
|1,65
|12.827
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,00
|4.840
|% -4,76
|
|MTRYO
|5,30
|1.772.011
|% -1,49
|
|MMCAS
|0,89
|5.221
|% -1,11
|
|ISYAT
|2,17
|11.477.676
|% -0,46
|
|IHGZT
|3,49
|3
|% -0,29
|
|GARAN
|7,37
|562.866.129
|% 6,66
|
|ASELS
|22,20
|358.616.333
|% 6,73
|
|THYAO
|8,13
|348.298.066
|% 5,45
|
|YKBNK
|1,85
|133.730.396
|% 4,52
|
|ISFIN
|2,83
|123.951.612
|% 3,28
|
|GARAN
|7,37
|562.866.129
|% 6,66
|
|YKBNK
|1,85
|133.730.396
|% 4,52
|
|ODAS
|1,22
|65.680.675
|% 5,17
|
|EKGYO
|1,12
|56.219.824
|% 4,67
|
|ISFIN
|2,83
|123.951.612
|% 3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6165
|7,6547
|% 0,86
|
|Frank
|6,6434
|6,6834
|% 0,11
|
|Riyal
|1,7209
|1,7295
|% -1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.584
|1.598
|37,86
|
|Altın Gr.
|333
|336
|8,34
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,01
|14,07
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|0,16
|
|B. Petrol
|28,28
|28,28
|1,25
|
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