***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
03.03.2020 23:40
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlerine ilişkin olarak Bağımsız Denetim Kuruluşu'na rapor hazırlatılmış olup Raporun özeti
"Şirketin SPK tebliği kapsamında ilişkili taraflarına gerçekleştirmiş olduğu mamul satım işlemlerinin liste fiyatları üzerinden yapıldığı şirket yönetimince belirtilmiş olup gerçekleştirilen iç emsal analizi çalışması ile ilişkili ve ilişkisiz taraflara aynı fiyatlama yapıldığı teyit edilmiştir.
Dolayısıyla Kardemir'in ilişkili tarafları ile gerçekleştirmiş olduğu ilişkili işlemler emsallere uygunluk ilkesine uygundur."
şeklindedir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824095
BIST
18:05111.207
En Yüksek
|Değişim
|: 3,63%
|| 3.897,40
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
111.207
En Düşük
108.881
18:056,1114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0078
|Açılış
|: 6,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,1138
En Düşük
6,0934
18:056,8360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0101
|Açılış
|: 6,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,8377
En Düşük
6,8098
18:05321,67
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 7,66
|Açılış
|: 321,53
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
323,70
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|8,07
|162.498.589
|% 19,91
|
|CRFSA
|6,87
|54.308.726
|% 19,90
|
|DYOBY
|5,62
|34.531.612
|% 19,83
|
|AVGYO
|2,10
|99.826.186
|% 16,02
|
|DAGHL
|3,39
|1.440.914
|% 14,92
|
|NIBAS
|6,40
|204.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,37
|10.017.769
|% -5,95
|
|OSMEN
|6,81
|15.551
|% -5,42
|
|GYHOL
|21,84
|13.132.562
|% -4,88
|
|ALARK
|5,61
|100.778.987
|% -4,10
|
|ASELS
|30,48
|1.565.723.915
|% 7,93
|
|THYAO
|12,22
|1.205.977.083
|% 3,56
|
|GARAN
|10,19
|660.204.564
|% 6,48
|
|ODAS
|2,18
|434.832.005
|% 6,34
|
|HALKB
|6,49
|421.230.417
|% 6,74
|
|ODAS
|2,18
|434.832.005
|% 6,34
|
|KARSN
|1,90
|376.240.027
|% -3,55
|
|IHLGM
|1,38
|256.167.952
|% 7,81
|
|YKBNK
|2,56
|384.743.450
|% 7,11
|
|IHYAY
|1,15
|172.761.956
|% 7,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7972
|7,8363
|% -0,55
|
|Frank
|6,3578
|6,3961
|% -0,48
|
|Riyal
|1,6219
|1,6300
|% -0,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.646
|9,98
|
|Altın Gr.
|321
|322
|7,53
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|-14,01
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,78
|
|Çeyrek
|507
|518
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|17,25
|17,29
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,03
|
|B. Petrol
|51,70
|51,70
|-0,20
|
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