***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlerine ilişkin olarak Bağımsız Denetim Kuruluşu'na rapor hazırlatılmış olup Raporun özeti"Şirketin SPK tebliği kapsamında ilişkili taraflarına gerçekleştirmiş olduğu mamul satım işlemlerinin liste fiyatları üzerinden yapıldığı şirket yönetimince belirtilmiş olup gerçekleştirilen iç emsal analizi çalışması ile ilişkili ve ilişkisiz taraflara aynı fiyatlama yapıldığı teyit edilmiştir.Dolayısıyla Kardemir'in ilişkili tarafları ile gerçekleştirmiş olduğu ilişkili işlemler emsallere uygunluk ilkesine uygundur."şeklindedir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824095BIST