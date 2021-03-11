***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresi Değişikliği SPK onayı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 08.03.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 11.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlik süresinin uzatılarak 2021-2025 yılları olarak belirlenmesi ve bu amaçla şirket ana sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değişikliğine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.03.2021 tarih E-29833736-110.04.04-3292 sayılı yazısında uygun bulunmuştur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni.pdfEK: 2 Tadil Metni _Eng.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917500BIST