***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.03.2021 19:05
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerlilik Süresinin Uzatılması hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 08.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf
EK: 2 Tadil Metni _Eng.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921588
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,42
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
18:058,1669
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0866
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2062
En Düşük
8,0015
18:059,6430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0813
|Açılış
|: 9,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6754
En Düşük
9,4521
18:05450,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,19
|Açılış
|: 450,31
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DENGE
|8,14
|9.705.487
|% 10,00
|
|TRILC
|50,40
|180.090.555
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|794.940
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|31.070.741
|% 10,00
|
|EPLAS
|38,98
|6.691.771
|% 9,99
|
|METUR
|26,54
|8.214.980
|% -9,97
|
|UMPAS
|2,18
|1.285.292
|% -9,92
|
|CASA
|120,30
|1.243.013
|% -9,75
|
|AVOD
|8,62
|356.214.405
|% -9,17
|
|YESIL
|120,00
|73.874.672
|% -7,69
|
|GARAN
|6,89
|1.927.633.961
|% 0,15
|
|KRDMD
|6,87
|1.618.952.797
|% 4,25
|
|BJKAS
|7,30
|1.167.683.788
|% 5,34
|
|EKGYO
|2,03
|1.150.430.917
|% 9,73
|
|PETKM
|5,71
|971.859.188
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,03
|1.150.430.917
|% 9,73
|
|GARAN
|6,89
|1.927.633.961
|% 0,15
|
|KRDMD
|6,87
|1.618.952.797
|% 4,25
|
|PETKM
|5,71
|971.859.188
|% 4,96
|
|BJKAS
|7,30
|1.167.683.788
|% 5,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1633
|8,1669
|% 1,07
|
|Euro
|9,6242
|9,6430
|% 0,85
|
|Sterlin
|11,2548
|11,3113
|% 1,30
|
|Frank
|8,6923
|8,7446
|% 1,44
|
|Riyal
|2,1752
|2,1861
|% 1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-20,90
|
|Altın Gr.
|451
|451
|0,70
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|4,00
|
|Tam
|2.960
|3.036
|9,34
|
|Yarım
|1.430
|1.469
|4,52
|
|Çeyrek
|717
|734
|2,26
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,68
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,48
|64,48
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
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17:59VESBE
Yüzde 4.01 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 578, 244 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 1, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 16, 422.00 milyon TL de
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17:58TDGYO
Yüzde 4.98 oranında artışla 7.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 026, 439 adet işlem
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17:57RTALB
Yüzde 9.97 oranında artışla 25.36 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 807, 724 adet işlem
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17:55CMBTN
Yüzde 9.97 oranında artışla 306.60 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 653 adet işlem