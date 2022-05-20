***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notu'nu yüksek yatırım düzeyi kategorisinde yer alarak AA- (Tr)'den AA+(Tr)'ye yükseltmiş ve Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notu'nu "J1+ (Tr) olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi not görünümü ise "Stabil" olarak belirlenmiştir.Diğer taraftan, Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kurum Kredi Notları, Türkiye'nin uluslararası not ve görünümlerine paralel olarak BB /Stabil olarak belirlenmiştir.Notlar, detayları ile birlikte aşağıda gösterilmiştir:Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : AA+ (tr) / (Stabil Görünüm)Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1+(tr) / (Stabil Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Stabil Görünüm)Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu : J3 / (Stabil Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Stabil Görünüm)Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu : J3 / (Stabil Görünüm)Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu : -Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu : -İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031572BIST