***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi05.08.2010Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi10.08.2010Davanın KonusuGenel Kurul Kararı İptaliKarşı Taraf(lar)AYDIN DEMİR-MURAT ORHAN-MUZAFFER SEVGİLİCEDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya NoKarabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi - 2018/121 EDavanın Duruşma TarihiAlınan KararDavanın KabulüBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarŞirketimizin 30.04.2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan 9 No.lu kararının iptali konulu Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2018/121 Esas sayılı dosyasında verilen 2018/324 sayılı kabul kararı, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nce onanarak kesinleşmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893726BIST