***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.02.2021 , 17.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi14.01.2021 - 22.04.2021Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi01.02.2021 - 10.05.2021Davanın Konusu02.11.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'unda alınan 3 numaralı kararının yürütmesinin geri bırakılması ve iptali - 29.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul'unda alınan 9 no?lu kararın yürütmesinin geri bırakılması ve iptaliKarşı Taraf(lar)Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.Davanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya NoKarabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/12 E. - Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/93 E.Davanın Duruşma TarihiAlınan KararYürütmesinin geri bırakılması ve İptaliBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarKaptan Demir Çelik Endüstrisi San ve Tic. A.Ş tarafından· Şirketimizin 02.11.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan 3 numaralı kararın yürütmesinin geri bırakılması ve iptali talebiyle Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2021/12 E sayılı dosyası ile· Şirketimizin 29.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan 9 numaralı kararın iptali talebiyle Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2021/93 E sayılı dosyasıtahtında açılan davaların bugün yapılan duruşmalarında, her iki kararın da yürütmesinin geri bırakılmasına ve iptaline karar verilmiştir.Gerek yürütmenin geri bırakılması kararının ve gerekse iptal kararının, gerekçeli kararları şirketimize tebliğ edilmemiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963268BIST