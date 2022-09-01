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***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

01.09.2022 18:40
***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılma


***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
15.04.2022
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
24.04.2022
Davanın Konusu
25.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul'unda alınan 11 no'lu kararın yürütülmesinin geri bırakılması ve iptali
Karşı Taraf(lar)
Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2022/78 E.
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

     Kaptan Demir Çelik Endüstrisi San ve Tic. A.Ş tarafından
     ·  Şirketimizin 25.03.2022 tarihinde yapılan Olağan  Genel Kurul toplantısında alınan 11 numaralı kararın iptali talebiyle Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2022/78 E sayılı dosyası ile açılan davada verilen 18/08/2022 tarihli yürütmesinin durdurulmasına dair ara karar şirketimize tebliğ edilmiştir. 
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059471


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