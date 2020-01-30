***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.01.2020 tarihli toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun 25.12.2019 tarihli ve 44649743-663.02-E.16067 sayılı yazısı gereği, Kurul tarafından yapılan tespit çerçevesinde 30.04.2019 tarihi itibarı ile en az 43.993.296 TL Şirket zararının Kurul Kararından itibaren 3 ay içerisinde yasal faizi ile birlikte Demsan Geri Dönüşüm A.Ş.'den talep edilmesine, olumsuz yanıt alınması halinde ise gerekli yasal takibin başlatılmasına karar verilmiştirİşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815641BIST