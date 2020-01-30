***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.01.2020 18:29
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.01.2020 tarihli toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.12.2019 tarihli ve 44649743-663.02-E.16067 sayılı yazısı gereği, Kurul tarafından yapılan tespit çerçevesinde 30.04.2019 tarihi itibarı ile en az 43.993.296 TL Şirket zararının Kurul Kararından itibaren 3 ay içerisinde yasal faizi ile birlikte Demsan Geri Dönüşüm A.Ş.'den talep edilmesine, olumsuz yanıt alınması halinde ise gerekli yasal takibin başlatılmasına karar verilmiştir
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815641
BIST
18:05119.850
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305,17
En Düşük
301,80
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,39
|52.010.681
|% 19,79
|
|SAMAT
|2,80
|35.207.683
|% 10,67
|
|BEYAZ
|4,18
|3.516.096
|% 10,00
|
|PENGD
|3,41
|60.577.169
|% 6,90
|
|ESCOM
|2,57
|5.123.539
|% 6,20
|
|HUBVC
|25,68
|8.771.400
|% -20,00
|
|RYGYO
|5,41
|4.256.985
|% -19,97
|
|RYSAS
|5,90
|10.654.104
|% -19,95
|
|TKNSA
|7,04
|7.697.548
|% -19,91
|
|NATEN
|15,60
|21.377.718
|% -19,50
|
|THYAO
|13,83
|2.048.752.161
|% -1,78
|
|IPEKE
|9,89
|656.526.691
|% 1,33
|
|KRDMD
|2,81
|573.892.269
|% -0,71
|
|ODAS
|2,03
|523.551.523
|% -4,69
|
|GARAN
|12,10
|515.799.936
|% 2,11
|
|ODAS
|2,03
|523.551.523
|% -4,69
|
|KRDMD
|2,81
|573.892.269
|% -0,71
|
|EKGYO
|1,66
|276.252.013
|% -0,60
|
|TSKB
|1,38
|224.724.047
|% 2,99
|
|THYAO
|13,83
|2.048.752.161
|% -1,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8016
|7,8407
|% 0,93
|
|Frank
|6,1424
|6,1794
|% 0,83
|
|Riyal
|1,5889
|1,5969
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.578
|1.578
|1,08
|
|Altın Gr.
|303
|303
|1,01
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|16,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|17,17
|
|Yarım
|966
|991
|8,31
|
|Çeyrek
|485
|496
|4,15
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,07
|
|B. Petrol
|57,91
|57,91
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