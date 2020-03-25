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***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.03.2020 11:22
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***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                          
Kardemir A.Ş. nin Tüm Müşterilerine,
Satış prosedürümüze göre Nisan-Haziran 2020 döneminde fiyat listelerimiz üzerinden aşağıda belirtilen miktarlarda ürün satışı programlanmıştır.
 
MALZEMENİN CİNSİ                   MİKTARI         % 30 TAAHHÜTLÜ       % 70 SERBEST
                                                                                 MAL MİKTARI          MAL MİKTARI
 
Nerv. İnşaat Demiri                          112.500 Ton               33.750 Ton                 78.750 Ton
Kütük + Blum                                  260.500 Ton               78.150 Ton               182.350 Ton
(Profil+Köşebent+Ray                      107.000 Ton               32.100 Ton                 74.900 Ton
Kalın Yuv.+ M.Direği) 
Kangal-Çubuk                                 121.600 Ton               36.480 Ton                 85.120 Ton
Pik                                                       500 Ton                   150 Ton                      350 Ton
 
 
 
Talep sahibi hissedar müşterilerimizin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 31.03.2020 Salı günü saat 17:30'a kadar şirketimizin Satış Müdürlüğü'ne faks, elektronik posta veya şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
Tüm müşterilerimize duyurulur.
 
 
 
                       
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831966


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NATEN 12,87 49.659.906 % 10,00  
RHEAG 1,43 1.114.439 % 10,00  
HUBVC 16,50 109.038.639 % 10,00  
ESCOM 1,76 1.177.206 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5521 7,5900 % 0,42  
Frank 6,5719 6,6114 % 0,96  
Riyal 1,7161 1,7247 % 0,79  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.608 1.615 -9,36  
Altın Gr. 334 335 -0,65  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,20 14,26 -0,05  
Gümüş Gr. 2,96 2,97 0,01  
B. Petrol 26,47 26,47 -0,68  
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