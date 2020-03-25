***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKardemir A.Ş. nin Tüm Müşterilerine,Satış prosedürümüze göre Nisan-Haziran 2020 döneminde fiyat listelerimiz üzerinden aşağıda belirtilen miktarlarda ürün satışı programlanmıştır.MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI % 30 TAAHHÜTLÜ % 70 SERBESTMAL MİKTARI MAL MİKTARINerv. İnşaat Demiri 112.500 Ton 33.750 Ton 78.750 TonKütük + Blum 260.500 Ton 78.150 Ton 182.350 Ton(Profil+Köşebent+Ray 107.000 Ton 32.100 Ton 74.900 TonKalın Yuv.+ M.Direği)Kangal-Çubuk 121.600 Ton 36.480 Ton 85.120 TonPik 500 Ton 150 Ton 350 TonTalep sahibi hissedar müşterilerimizin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 31.03.2020 Salı günü saat 17:30'a kadar şirketimizin Satış Müdürlüğü'ne faks, elektronik posta veya şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.Tüm müşterilerimize duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831966BIST