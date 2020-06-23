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***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.06.2020 12:56
GÜNCEL HABERLER



***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                           KARDEMİR A.Ş. NİN TÜM MÜŞTERİLERİNE ,
 
 
Satış prosedürümüze göre Temmuz-Eylül 2020 döneminde fiyat listelerimiz üzerinden aşağıda belirtilen miktarlarda ürün satışı programlanmıştır.
 
Malzemenin Cinsi                             Miktarı             % 30 Taahhütlü               % 70 Serbest
                                                                                          Mal Miktarı                   Mal Miktarı
 
Nerv. İnşaat Demiri                           160.000 Ton               48.000 Ton                112.000 Ton
Kütük + Blum                                    256.000 Ton               76.800 Ton                179.200 Ton
(Profil+Köşebent+Ray                      108.000 Ton               32.400 Ton                 75.600 Ton
Kalın Yuv.+ M. Direği) 
Kangal-Çubuk                                   123.000 Ton               36.900 Ton                 86.100 Ton
 
 
Talep sahibi hissedar müşterilerimizin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 29.06.2020 Pazartesi günü saat 17:30'a kadar Şirketimizin Satış Müdürlüğü'ne faks, elektronik posta veya şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
Tüm müşterilerimize duyurulur.
 
 
 
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852467


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULAS 4,54 8.439.099 % 9,93  
SAMAT 2,34 17.636.172 % 9,86  
AYEN 4,01 112.344.431 % 9,86  
DGKLB 2,48 40.321.075 % 9,73  
POLTK 137,30 308.445 % 8,20  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5113 8,5539 % 0,01  
Frank 7,2218 7,2653 % 0,39  
Riyal 1,8229 1,8320 % 0,19  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.758 1.759 3,68  
Altın Gr. 388 388 1,34  
Cumhuriyet 2.514 2.527 3,70  
Tam 2.579 2.591 3,90  
Yarım 1.257 1.267 1,90  
Çeyrek 630 634 0,90  
Gümüş.Ons 17,88 17,91 0,14  
Gümüş Gr. 3,93 3,95 0,04  
B. Petrol 43,80 43,80 0,72  
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