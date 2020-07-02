***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar04.02.2019 tarihinden bu yana Şirketimizde Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Sn. Dr. Hüseyin Ş. Soykan, Yönetim Kurulumuz ve Sn. Soykan'ın varmış oldukları mutabakat neticesinde Genel Müdürlük görevinden 02.07.2020 tarihi itibarıyla ayrılmıştır.Yeni bir görevlendirme yapılıncaya kadar halen Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Sn. Reyhan Özkara mevcut görevinin yanı sıra Genel Müdürlüğe vekaleten atanmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854213BIST