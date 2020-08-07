***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.08.2020 18:15
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcımız ve Genel Müdür Vekilimiz Sayın Reyhan Özkara, 31/08/2020 tarihi itibariyle şirketimizden ayrılma isteğini Yönetim Kurulu Başkanlığımıza iletmiş bulunmaktadır.
Sayın Özkara'nın talebi, ilk yönetim kurulu toplantımızda değerlendirilecektir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866762
BIST
18:051.061
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 26,19
|Açılış
|: 1.030
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|Önceki Kapanış
|: 1.034
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1.062
En Düşük
985
18:057,2374
En Yüksek
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|: 0,12%
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|Açılış
|: 7,3450
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,1239
18:058,5370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
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|Açılış
|: 8,5900
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|Önceki Kapanış
|: 8,7750
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En Düşük
8,4296
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En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -6,45
|Açılış
|: 472,98
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|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
488,48
En Düşük
468,60
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|95,15
|17.840.018
|% 10,00
|
|KARTN
|603,90
|23.634.281
|% 10,00
|
|YONGA
|25,74
|407.814
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.645,00
|427.254
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.298,00
|185.260
|% 10,00
|
|KENT
|1.422,00
|4.739.526
|% -10,00
|
|QNBFL
|118,00
|73.984.345
|% -9,99
|
|BURVA
|64,40
|995.688
|% -9,99
|
|VKFYO
|10,48
|1.595.349
|% -9,97
|
|KRGYO
|5,34
|3.030.066
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,96
|3.132.370.814
|% 3,70
|
|ASELS
|16,79
|1.695.900.833
|% 9,95
|
|GARAN
|6,58
|1.455.157.486
|% 1,70
|
|SISE
|6,03
|1.268.376.254
|% 4,87
|
|GUSGR
|5,48
|995.735.567
|% 7,03
|
|EKGYO
|1,96
|3.132.370.814
|% 3,70
|
|KRDMD
|2,66
|694.027.501
|% 2,70
|
|TSKB
|1,07
|251.901.794
|% 2,88
|
|ODAS
|2,22
|509.552.710
|% 4,72
|
|YKBNK
|2,05
|471.333.422
|% -0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,3846
|9,4317
|% -0,88
|
|Frank
|7,8683
|7,9157
|% -0,53
|
|Riyal
|1,9173
|1,9269
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.040
|2.041
|-22,90
|
|Altın Gr.
|472
|473
|-6,93
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.264
|-143,00
|
|Tam
|3.173
|3.378
|-82,90
|
|Yarım
|1.540
|1.652
|-24,60
|
|Çeyrek
|773
|826
|-17,40
|
|Gümüş.Ons
|28,07
|28,11
|-0,83
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,23
|
|B. Petrol
|44,62
|44,62
|-0,47
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Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 26 artarak (% 1.65 ) 1, 190
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Endeks 1, 055 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 02 üstünde . İşlem hacmi 23, 329.00 milyon TL de
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17:59YAYLA
Yüzde 5.11 oranında artışla 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 010, 077 adet işlem
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17:57JANTS
Yüzde 9.99 oranında artışla 98.00 lira fiyatla işlem gören hissede 97, 735 adet işlem