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***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.09.2020 14:36
GÜNCEL HABERLER



***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                             KARDEMİR A.Ş.' NİN TÜM MÜŞTERİLERİNE,
 
 
Satış prosedürümüze göre Ekim-Aralık 2020 döneminde fiyat listelerimiz üzerinden aşağıda belirtilen miktarlarda ürün satışı programlanmıştır.
 
Malzemenin cinsi                               Miktarı               % 30 taahhütlü             % 70 serbest
                                                                                      mal miktarı                  mal miktarı
 
Nerv. İnşaat demiri                            161.000 Ton               48.300 Ton                 112.700 Ton
Kütük + blum                                     244.000 Ton             73.200 Ton                 170.800 Ton
(profil+köşebent+ray                         108.000 Ton               32.400 Ton                  75.600 Ton
Kalın yuv.+ m.direği) 
Kangal-çubuk                                    123.000 Ton               36.900 Ton                  86.100 Ton
 
 
Talep sahibi hissedar müşterilerimizin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 29.09.2020 Salı günü saat 17:30'a kadar Şirketimizin Satış Müdürlüğü' ne faks, elektronik posta veya şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
Tüm müşterilerimize duyurulur.
 
 
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876291


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ADESE 2,31 364.179.851 % 10,00  
INFO 11,44 35.823.094 % 10,00  
ACSEL 13,42 3.781.684 % 10,00  
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Yarım 1.493 1.531 -13,18  
Çeyrek 749 765 -6,59  
Gümüş.Ons 23,39 23,43 -0,96  
Gümüş Gr. 5,81 5,82 -0,20  
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