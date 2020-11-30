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***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.11.2020 13:00



***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

     BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde  Aralık 2020 - Ekim 2021 döneminde yer alacak şirketleri belirlemeye yönelik yapılan değerlendirme sonucunda, Şirketimiz 01.12.2020 tarihinden itibaren BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer almaya hak kazanmıştır.
 
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890513


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