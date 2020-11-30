***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2020 13:00
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde Aralık 2020 - Ekim 2021 döneminde yer alacak şirketleri belirlemeye yönelik yapılan değerlendirme sonucunda, Şirketimiz 01.12.2020 tarihinden itibaren BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer almaya hak kazanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890513
BIST
13:161.311
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -17,64
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.304
13:167,7877
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0260
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7635
13:169,3404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0112
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,3049
13:16444,45
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -5,09
|Açılış
|: 444,45
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
442,80
BIST En Aktif Hisseler13:14
|SELEC
|12,54
|178.959.142
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|204.079
|% 10,00
|
|TKNSA
|12,13
|108.050.834
|% 9,97
|
|SAFKR
|15,25
|36.643.211
|% 9,95
|
|BAYRK
|9,52
|50.540.632
|% 9,93
|
|PKENT
|855,00
|23.680
|% -10,00
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|KERVN
|1,26
|3.959.291
|% -9,35
|
|POLTK
|325,00
|726.940
|% -9,22
|
|ISBIR
|2.850,00
|440.626
|% -8,06
|
|EKGYO
|2,21
|1.381.082.482
|% 1,84
|
|GARAN
|9,03
|1.071.367.427
|% -1,63
|
|PETKM
|4,28
|822.676.458
|% 1,18
|
|KRDMD
|5,06
|560.134.890
|% -1,94
|
|AKBNK
|6,24
|475.518.900
|% -2,19
|
|EKGYO
|2,21
|1.381.082.482
|% 1,84
|
|TEKTU
|2,11
|416.249.321
|% 6,03
|
|TSKB
|2,26
|448.230.581
|% -6,22
|
|PETKM
|4,28
|822.676.458
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,93
|381.756.233
|% -2,01
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7835
|7,7891
|% -0,31
|
|Euro
|9,3272
|9,3369
|% -0,16
|
|Sterlin
|10,3445
|10,3964
|% -0,13
|
|Frank
|8,5884
|8,6402
|% -0,18
|
|Riyal
|2,0705
|2,0808
|% -0,33
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-13,23
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-5,33
|
|Cumhuriyet
|2.953
|2.998
|-42,00
|
|Tam
|2.940
|3.014
|-43,22
|
|Yarım
|1.421
|1.458
|-20,91
|
|Çeyrek
|713
|729
|-10,45
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,17
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|5,54
|5,55
|-0,15
|
|B. Petrol
|47,32
|47,32
|-0,93
|