***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.03.2021 12:54
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Özçelik-İş Sendikası arasında sürdürülmekte olan, 2021-2022 yıllarını kapsayan 15. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 03.03.2021 tarihi itibariyle anlaşma ile sonuçlanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915082
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BIST En Aktif Hisseler13:20
|KRVGD
|18,59
|266.904.100
|% 10,00
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|VAKFN
|23,56
|10.621.932
|% 9,99
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|KENT
|434,10
|13.000.861
|% 9,98
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|IDEAS
|51,40
|4.909.265
|% 9,97
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|INDES
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|8.764.006
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|LINK
|52,20
|21.895.933
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|KSTUR
|348,70
|1.009.945
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|CASA
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|11.661.893
|% -9,99
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|EPLAS
|39,94
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|THYAO
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|PETKM
|5,85
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|KRDMD
|7,22
|669.895.681
|% 2,27
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|SISE
|7,70
|570.457.546
|% 1,05
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|KOZAL
|128,00
|518.731.321
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|EKGYO
|2,44
|446.653.662
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|PETKM
|5,85
|759.351.614
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|ODAS
|3,95
|432.894.442
|% 1,02
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|KRDMD
|7,22
|669.895.681
|% 2,27
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|THYAO
|15,15
|1.357.299.475
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|Dolar
|7,4736
|7,4786
|% 0,44
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|Euro
|9,0128
|9,0181
|% 0,35
|
|Sterlin
|10,3829
|10,4349
|% 0,23
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|Frank
|8,0739
|8,1225
|% 0,13
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|Riyal
|1,9874
|1,9974
|% 0,42
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|13:20
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-2,45
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|Altın Gr.
|412
|412
|1,69
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|Cumhuriyet
|2.745
|2.787
|32,00
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|Tam
|2.732
|2.802
|30,50
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|Yarım
|1.321
|1.355
|14,76
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|Çeyrek
|662
|678
|7,38
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|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|-0,22
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|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,02
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|B. Petrol
|63,95
|63,95
|-0,12
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