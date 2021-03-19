***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.03.2021 19:50
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizce Karabük Asliye 1. Hukuk Mahkemesinin 2020/33 E. Sayılı dosyası ile Çağ Çelik A.Ş. ve Kardökmak A.Ş. aleyhine açılmış olan yönetim kurulu kararının batıl olduğunun tespiti ve yapılan usulsüz hisse senedi takas işlemlerinin eski haline iadesi davasında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesinin 2021/304 E. 2021/403 K. Sayılı kararı ile
-Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstrisi A.Ş. uhdesinde bulunan 13.984.690,29 lot Kardemir (B) grubu payın
-Kardökmak A.Ş. uhdesinde bulunan 3.635.432 lot Kardemir (A) grubu ve 11.238.235 lot Kardemir (D) grubu payın ,
3. kişilere devrini önleyecek şekilde ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919492
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412,59
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORMA
|18,70
|1.130.771
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|11.009.497
|% 9,99
|
|ISKPL
|41,94
|120.214.113
|% 9,96
|
|TRILC
|28,48
|57.926.896
|% 9,96
|
|BLCYT
|12,60
|140.037.602
|% 9,95
|
|DOKTA
|36,66
|11.888.564
|% -9,97
|
|CLEBI
|302,00
|524.715.596
|% -8,48
|
|YESIL
|105,30
|107.375.778
|% -7,95
|
|SANKO
|13,29
|143.250.217
|% -7,64
|
|DENGE
|6,95
|2.149.658
|% -7,33
|
|FROTO
|228,40
|2.558.117.763
|% 7,74
|
|PETKM
|6,05
|1.707.610.563
|% -0,66
|
|THYAO
|13,79
|1.531.787.835
|% -1,08
|
|GARAN
|8,86
|1.235.533.828
|% -1,99
|
|VESTL
|31,64
|1.160.606.949
|% 8,50
|
|PETKM
|6,05
|1.707.610.563
|% -0,66
|
|EKGYO
|2,10
|573.716.507
|% -3,23
|
|SKBNK
|1,30
|349.067.155
|% -2,99
|
|TSKB
|1,63
|315.696.370
|% -4,12
|
|ODAS
|3,76
|670.339.046
|% -6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2053
|7,2090
|% -1,55
|
|Euro
|8,5848
|8,5929
|% -1,67
|
|Sterlin
|9,9759
|10,0259
|% -1,88
|
|Frank
|7,7242
|7,7708
|% -1,75
|
|Riyal
|1,9171
|1,9267
|% -1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|5,45
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-4,98
|
|Cumhuriyet
|2.700
|2.741
|-26,00
|
|Tam
|2.687
|2.756
|-24,14
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-11,68
|
|Çeyrek
|651
|667
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,24
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,53
|64,53
|1,25
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Seans Raporu
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Yüzde -5.52 oranında düşüşle 65.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 490, 172 adet işlem
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17:58SANKO
Yüzde -9.52 oranında düşüşle 13.02 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 386, 080 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 5 kaybederek (% -2.18 ) 1, 590
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Endeks 1, 527 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 53 altında . İşlem hacmi 22, 772.00 milyon TL de
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Yüzde -4.69 oranında düşüşle 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 428, 184 adet işlem