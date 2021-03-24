***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKARDEMİR A.Ş.' NİN TÜM MÜŞTERİLERİNE,Satış prosedürümüze göre Nisan-Haziran 2021 döneminde fiyat listelerimiz üzerinden aşağıda belirtilen miktarlarda ürün satışı programlanmıştır.Malzemenin Cinsi Miktarı % 30 Taahhütlü % 70 SerbestMal Miktarı Mal MiktarıKütük 167.000 Ton 50.100 Ton 116.900 TonNerv. İnşaat Demiri 142.000 Ton 42.600 Ton 99.400 TonKangal-Çubuk 137.000 Ton 41.100 Ton 95.900 TonProfil 107.000 Ton 32.100 Ton 74.900 TonTalep sahibi hissedar müşterilerimizin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 31.03.2021 Çarşamba günü saat 17:30'a kadar Şirketimizin Satış Müdürlüğü'ne faks, elektronik posta veya şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.Tüm müşterilerimize duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920089BIST