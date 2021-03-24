***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2021 09:50
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARDEMİR A.Ş.' NİN TÜM MÜŞTERİLERİNE,
Satış prosedürümüze göre Nisan-Haziran 2021 döneminde fiyat listelerimiz üzerinden aşağıda belirtilen miktarlarda ürün satışı programlanmıştır.
Malzemenin Cinsi Miktarı % 30 Taahhütlü % 70 Serbest
Mal Miktarı Mal Miktarı
Kütük 167.000 Ton 50.100 Ton 116.900 Ton
Nerv. İnşaat Demiri 142.000 Ton 42.600 Ton 99.400 Ton
Kangal-Çubuk 137.000 Ton 41.100 Ton 95.900 Ton
Profil 107.000 Ton 32.100 Ton 74.900 Ton
Talep sahibi hissedar müşterilerimizin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 31.03.2021 Çarşamba günü saat 17:30'a kadar Şirketimizin Satış Müdürlüğü'ne faks, elektronik posta veya şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
Tüm müşterilerimize duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920089
BIST