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***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.03.2021 09:50



***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                           KARDEMİR A.Ş.' NİN TÜM MÜŞTERİLERİNE,
 
 
Satış prosedürümüze göre Nisan-Haziran 2021 döneminde fiyat listelerimiz üzerinden aşağıda belirtilen miktarlarda ürün satışı programlanmıştır.
 
Malzemenin Cinsi                              Miktarı              % 30 Taahhütlü              % 70 Serbest
                                                                                                Mal Miktarı            Mal Miktarı
 
Kütük                                                 167.000 Ton                50.100 Ton                  116.900 Ton
Nerv. İnşaat Demiri                              142.000 Ton                42.600 Ton                   99.400 Ton
Kangal-Çubuk                                      137.000 Ton               41.100 Ton                    95.900 Ton
Profil                                                  107.000 Ton                32.100 Ton                    74.900 Ton
 
Talep sahibi hissedar müşterilerimizin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 31.03.2021 Çarşamba günü saat 17:30'a kadar Şirketimizin Satış Müdürlüğü'ne faks, elektronik posta veya şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
Tüm müşterilerimize duyurulur.
 
 
 
                       
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920089


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Cumhuriyet 2.925 2.969 20,00  
Tam 2.913 2.988 24,20  
Yarım 1.408 1.445 11,70  
Çeyrek 706 723 5,86  
Gümüş.Ons 25,27 25,30 0,22  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 0,07  
B. Petrol 62,38 62,38 1,59  
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