***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.05.2021 18:23
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin münhal durumda bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine , Şirketimiz Yönetim Kurulunca Sn. Zehra Zümrüt SELÇUK'un seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934733
BIST
18:051.420
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 1.420
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En Düşük
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478,78
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MTRKS
|42,24
|120.831.655
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.700,00
|2.776.000
|% 10,00
|
|UTPYA
|28,60
|1.119.754
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|5.080.684
|% 10,00
|
|YESIL
|85,85
|3.832.259
|% 9,99
|
|CANTE
|4,67
|244.960.871
|% -9,85
|
|GWIND
|4,77
|118.745.925
|% -2,05
|
|AYDEM
|8,66
|205.676.701
|% -0,35
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|BIOEN
|18,11
|124.558.454
|% 0,06
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|QUAGR
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|176.604.783
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|EREGL
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|1.044.017.324
|% -1,07
|
|GARAN
|7,25
|1.015.015.866
|% -0,28
|
|PETKM
|6,74
|937.441.990
|% -2,03
|
|KOZAL
|117,40
|929.116.666
|% 2,09
|
|THYAO
|12,60
|740.161.095
|% -0,16
|
|GARAN
|7,25
|1.015.015.866
|% -0,28
|
|EKGYO
|1,82
|253.392.255
|% 0,65
|
|PETKM
|6,74
|937.441.990
|% -2,03
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|YKBNK
|2,08
|239.818.134
|% -0,48
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|KRDMD
|7,71
|584.418.961
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3232
|8,3279
|% 0,04
|
|Euro
|9,9893
|9,9963
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,5409
|11,5988
|% 0,16
|
|Frank
|9,0728
|9,1275
|% -0,03
|
|Riyal
|2,2118
|2,2228
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|5,50
|
|Altın Gr.
|477
|477
|1,03
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,47
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,06
|7,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,39
|69,39
|0,51
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Seans Raporu
18:05
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17:58TGSAS
Yüzde 6.32 oranında artışla 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 320, 270 adet işlem
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17:56DERHL
Yüzde 7.44 oranında artışla 8.66 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 660, 224 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 422 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 14, 289.00 milyon TL de
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17:53YGYO
Yüzde 6.19 oranında artışla 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 758, 885 adet işlem
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17:52BAGFS
Yüzde 5.81 oranında artışla 26.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 826, 797 adet işlem