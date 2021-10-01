***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce Karabük Asliye 1. Hukuk Mahkemesinin 2020/33 E. Sayılı dosyası ile Çağ Çelik A.Ş. ve Kardökmak A.Ş. aleyhine açılmış olan ve pay takas işlemine dayanak teşkil eden 18.03.2011 tarihli Kardökmak Yönetim Kurulu kararının batıl olduğunun tespiti ve yapılan 25.07.2017 tarihli pay takası işlemlerinin eski haline iadesi davasının reddine 01.10.2021 tarihli duruşmada karar verilmiştir.Bugün verilen karar içeriğinde takas işlemine konu payların 3. kişilere devrini önleyecek mahiyette ihtiyati tedbir kararına ilişkin bir hüküm bulunmamakta olup, verilmiş olan tedbir kararı tedbirin kaldırılmasına dair yeni bir karar verilinceye veya dosyaya ilişkin nihai kararın kesinleşmesine kadar etkisini sürdürmeye devam edecektir.Davanın reddine ilişkin gerekçeli karar şirketimize tebliğ edilmemiştir. Gerekçeli karar tarafımıza tebliğ edildikten sonra istinaf başvurusunda bulunulacaktır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966224BIST