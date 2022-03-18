***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce Karabük Asliye 2. Hukuk Mahkemesinin 2020/31 E. Sayılı dosyası ile Çağ Çelik A.Ş. ve Karçel A.Ş. aleyhine açılmış olan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesinin 2021/1682 E. 2022/177 K. Sayılı kararı ile-Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstrisi A.Ş. uhdesinde bulunan 14.509.090 lot Kardemir (B) grubu payın-Karçel A.Ş. uhdesinde bulunan 3.635.432 lot Kardemir (A) grubu ve 11.806.765 lot Kardemir (D) grubu payın,3. kişilere devrini önleyecek şekilde ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011470BIST