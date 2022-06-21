***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.06.2022 18:16
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.11.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kardemir Karabük Demir Çelik San. ve Tic A.Ş (KARDEMİR) ve Noble Recources International Pte Ltd (NOBLE), HKIAC tahkim kuralları kapsamında, 5 Eylül 2017 tarihinde başlatılan tahkim sürecine ilişkin olarak anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre NOBLE KARDEMİR'e tahkime konu uyuşmazlığa ilişkin nihai uzlaşma bedeli olarak toplam 13.900.000 Amerikan Doları'nı (Onüçmilyondokuyuzbin Amerikan Doları) 14 aylık taksitte ödeyecektir. Bu kapsamda, belirlenen uzlaşma bedelinin ilk taksiti olan 1.000.000 Amerikan Doları (Birmilyon Amerikan Doları) tutarındaki ödeme bugün NOBLE tarafından gerçekleştirilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038553
BIST
18:052.574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,56
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.587
En Düşük
2.552
18:0517,3281
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0101
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
18:0518,3682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1012
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,4132
En Düşük
18,0279
18:051.024,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,10
|Açılış
|: 1.024,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.031,44
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAKIM
|12,87
|421.444.981
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,71
|30.091.856
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.795.332
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|12.511.109
|% 9,94
|
|BALAT
|13,12
|1.440.668
|% 9,15
|
|SNKRN
|26,66
|623.284
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|4.818.731
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|3.490.630
|% -9,98
|
|ULUSE
|168,00
|112.864.529
|% -8,84
|
|DOBUR
|43,50
|2.051.074
|% -7,37
|
|THYAO
|52,05
|5.269.224.113
|% 0,29
|
|EREGL
|28,20
|1.971.698.129
|% -1,74
|
|SISE
|22,20
|1.783.031.564
|% -1,86
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% -0,44
|
|SASA
|45,10
|1.244.936.656
|% -1,27
|
|YKBNK
|4,92
|1.148.954.199
|% -1,20
|
|ODAS
|3,15
|722.814.862
|% -1,87
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% -0,44
|
|KARSN
|7,49
|1.059.562.419
|% -3,10
|
|EKGYO
|2,64
|301.399.808
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3318
|17,3335
|% -0,03
|
|Euro
|18,3339
|18,3677
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,2376
|21,3441
|% 0,09
|
|Frank
|17,9543
|18,0624
|% 0,50
|
|Riyal
|4,6098
|4,6330
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|4,89
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|3,86
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.946
|19,00
|
|Tam
|6.802
|6.913
|26,00
|
|Yarım
|3.339
|3.381
|12,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.690
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,46
|21,48
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,99
|-0,11
|
|B. Petrol
|112
|112
|-2,91
|
Seans Raporu
18:05
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17:58DOAS
Yüzde 6.23 oranında artışla 83.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 929, 641 adet işlem
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17:57SUWEN
Yüzde 5.74 oranında artışla 19.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 364, 616 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, FROTO, SAHOL
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 07 artarak (% 0.26 ) 2, 315
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAKIM, BAYRK, DGGYO