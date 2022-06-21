***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.11.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKardemir Karabük Demir Çelik San. ve Tic A.Ş (KARDEMİR) ve Noble Recources International Pte Ltd (NOBLE), HKIAC tahkim kuralları kapsamında, 5 Eylül 2017 tarihinde başlatılan tahkim sürecine ilişkin olarak anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre NOBLE KARDEMİR'e tahkime konu uyuşmazlığa ilişkin nihai uzlaşma bedeli olarak toplam 13.900.000 Amerikan Doları'nı (Onüçmilyondokuyuzbin Amerikan Doları) 14 aylık taksitte ödeyecektir. Bu kapsamda, belirlenen uzlaşma bedelinin ilk taksiti olan 1.000.000 Amerikan Doları (Birmilyon Amerikan Doları) tutarındaki ödeme bugün NOBLE tarafından gerçekleştirilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038553BIST