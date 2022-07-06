***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce Karabük Asliye 2. Hukuk Mahkemesinin 2020/31 E. Sayılı dosyası ile Çağ Çelik A.Ş. ve Karçel A.Ş. aleyhine açılmış olan yönetim kurulu kararının batıl olduğunun tespiti ve hisse senedi takas işlemlerinin eski haline iadesi davasında yerel mahkeme, 04.06.2022 günü davanın reddine karar vermiştir. Gerekçeli karar şirketimize tebliğ edildiğinde tarafımızca istinaf yoluna başvurulacaktır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042375BIST