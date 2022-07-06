***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2022 18:13
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizce Karabük Asliye 2. Hukuk Mahkemesinin 2020/31 E. Sayılı dosyası ile Çağ Çelik A.Ş. ve Karçel A.Ş. aleyhine açılmış olan yönetim kurulu kararının batıl olduğunun tespiti ve hisse senedi takas işlemlerinin eski haline iadesi davasında yerel mahkeme, 04.06.2022 günü davanın reddine karar vermiştir. Gerekçeli karar şirketimize tebliğ edildiğinde tarafımızca istinaf yoluna başvurulacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042375
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|KFEIN
|23,34
|57.079.478
|% 9,99
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|KONYA
|991,70
|57.787.950
|% 9,99
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|POLHO
|4,52
|65.576.490
|% 9,98
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|FONET
|12,67
|14.145.666
|% 9,98
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|IZINV
|17,10
|4.576.517
|% 9,97
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|ULUSE
|186,30
|10.560.510
|% -10,00
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|AVHOL
|7,20
|30.310.285
|% -7,93
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|KRGYO
|7,26
|64.037.588
|% -6,32
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|AKGRT
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|44.115.089
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|GESAN
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|THYAO
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|TUPRS
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|% -0,72
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|EKGYO
|2,76
|902.213.352
|% -1,08
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|YKBNK
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|% 0,48
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|TSKB
|2,02
|312.987.065
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|THYAO
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|ODAS
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|Altın Ons
|1.735
|1.736
|-29,04
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|Altın Gr.
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|961
|-1,37
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|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
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|Tam
|6.456
|6.594
|-8,00
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|Yarım
|3.160
|3.224
|-4,00
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|Çeyrek
|1.583
|1.611
|-3,00
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|Gümüş.Ons
|19,17
|19,20
|-0,04
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|Gümüş Gr.
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|10,64
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|100
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