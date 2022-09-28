***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.09.2022 19:18
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Yönetim Kurulu'muzca
Şirketimizde Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonunun ihdasına ve bu göreve Sn. Şerif OKLUOĞLU'nun asaleten atanmasına karar verilmiştir.
Ek: CV
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065789
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