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***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.12.2022 16:39
***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                               KARDEMİR A.Ş.' NİN TÜM MÜŞTERİLERİNE, 
 
Satış prosedürümüze göre Ocak-Mart 2023 döneminde fiyat listelerimiz üzerinden aşağıda belirtilen miktarlarda ürün satışı programlanmıştır.
 
Malzemenin cinsi                             Miktarı                       % 30 Taahhütlü                 % 70 Serbest
                                                                                             Mal Miktarı                  Mal Miktarı
Kütük                                                 189.000 Ton                   56.700 Ton                  132.300 Ton
Nerv. İnşaat demiri                              133.000 Ton                   39.900 Ton                    93.100 Ton
Kangal-Çubuk                                     130.000 Ton                   39.000 Ton                     91.000 Ton
Profil                                                  113.000 Ton                   33.900 Ton                    79.100 Ton
 
Talep sahibi hissedar müşterilerimizin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 30.12.2022 Cuma günü saat 17:00'a kadar şirketimizin Satış Müdürlüğü'ne faks, elektronik posta veya şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
Tüm müşterilerimize duyurulur.
 
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090215


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Cumhuriyet 7.290 7.400 5,00  
Tam 7.324 7.405 33,00  
Yarım 3.546 3.626 16,00  
Çeyrek 1.779 1.812 8,00  
Gümüş.Ons 24,04 24,08 0,33  
Gümüş Gr. 14,45 14,47 0,23  
B. Petrol 84,72 84,72 0,22  
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