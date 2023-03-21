***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.03.2023 19:40
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Özçelik İş Sendikası arasında sürdürülmekte olan, 2023-2024 yıllarını kapsayan 16. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 21.03.2023 tarihi itibariyle anlaşma ile sonuçlanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126874
BIST
17:594.907
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -68,84
|Açılış
|: 4.986
|
|Önceki Kapanış
|: 4.975
|
5.020
En Düşük
4.890
17:5919,0294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0247
|Açılış
|: 19,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2600
|
19,0436
En Düşük
18,9338
17:5920,4995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1514
|Açılış
|: 20,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,5541
En Düşük
20,3199
17:591.184,41
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -25,24
|Açılış
|: 1.184,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.209,66
|
1.214,03
En Düşük
1.184,04
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PKENT
|133,30
|102.626.841
|% 9,98
|
|AKFYE
|14,33
|3.301.732
|% 9,98
|
|FENER
|64,00
|521.341.234
|% 9,97
|
|BVSAN
|63,50
|488.025.900
|% 9,96
|
|ONCSM
|121,70
|104.101.636
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,38
|134.428.858
|% -9,99
|
|MARKA
|8,59
|52.826.223
|% -9,96
|
|VANGD
|6,99
|16.616.291
|% -9,81
|
|AVOD
|2,91
|178.133.122
|% -9,06
|
|EPLAS
|46,66
|56.472.263
|% -9,04
|
|ASTOR
|63,00
|9.342.448.187
|% 7,78
|
|ISCTR
|13,64
|4.261.407.947
|% -2,57
|
|THYAO
|123,90
|3.784.791.598
|% -1,74
|
|GOKNR
|24,70
|3.746.310.452
|% 4,84
|
|EREGL
|37,02
|3.343.410.707
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,64
|4.261.407.947
|% -2,57
|
|EKGYO
|6,58
|1.341.040.077
|% -3,38
|
|YKBNK
|10,29
|1.811.816.210
|% 0,10
|
|ASTOR
|63,00
|9.342.448.187
|% 7,78
|
|GOKNR
|24,70
|3.746.310.452
|% 4,84
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0226
|19,0280
|% 0,12
|
|Euro
|20,4872
|20,5259
|% 0,87
|
|Sterlin
|23,1502
|23,2663
|% -0,53
|
|Frank
|20,5290
|20,6526
|% 0,73
|
|Riyal
|5,0482
|5,0735
|% 0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|-42,48
|
|Altın Gr.
|1.185
|1.185
|-24,49
|
|Cumhuriyet
|8.062
|8.184
|-48,00
|
|Tam
|8.015
|8.108
|-134,00
|
|Yarım
|3.929
|3.967
|-66,00
|
|Çeyrek
|1.965
|1.984
|-32,00
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,28
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|13,61
|13,62
|-0,16
|
|B. Petrol
|75,07
|75,07
|1,28
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59MERKO
Yüzde -7.53 oranında düşüşle 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 974, 145 adet işlem
-
17:58PINSU
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 8.88 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 516, 216 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KRDMD, EKGYO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 4 kaybederek (% -0.39 ) 4, 453
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, DENGE, HATEK, PENTA, BVSAN, ANELE, AKFYE, ONCSM