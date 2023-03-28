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***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.03.2023 16:12
***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                     KARDEMİR A.Ş.' NİN TÜM MÜŞTERİLERİNE,
 
 
Satış prosedürümüze göre Nisan-Haziran 2023 döneminde fiyat listelerimiz üzerinden aşağıda belirtilen miktarlarda ürün satışı programlanmıştır.
 
Malzemenin cinsi                              Miktarı                    % 30 Taahhütlü            % 70 Serbest
                                                                                              Mal Miktarı               Mal Miktarı
 
Kütük                                                 173.000 Ton                51.900 Ton                   121.100 Ton
Nerv. İnşaat demiri                              141.000 Ton                42.300 Ton                     98.700 Ton
Kangal-çubuk                                     131.000 Ton                 39.300 Ton                    91.700 Ton
Profil                                                  119.000 Ton                35.700 Ton                    83.300  Ton
 
Talep sahibi hissedar müşterilerimizin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 30.03.2023 Perşembe günü saat 17:00'a kadar şirketimizin Satış Müdürlüğü' ne faks, elektronik posta veya şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
Tüm müşterilerimize duyurulur.
 
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128541


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Cumhuriyet 8.177 8.300 75,00  
Tam 8.184 8.281 40,00  
Yarım 4.012 4.052 19,00  
Çeyrek 2.006 2.026 10,00  
Gümüş.Ons 23,21 23,24 0,15  
Gümüş Gr. 14,24 14,26 0,08  
B. Petrol 78,17 78,17 0,41  
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