***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerNECDET UTKANLAR Genel Müdür Üst Düzey YöneticiARSLAN NARİN Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiMUHAMMED FURKAN ÜNAL Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiMURAT ŞENAL Satınalma Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici İç Denetim DirektörlüğüUĞUR ALTUNDAĞ İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiYUSUF ZAFER DEMİRTAŞ Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969989BIST