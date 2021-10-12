***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.10.2021 17:57
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NECDET UTKANLAR Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
ARSLAN NARİN Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
MUHAMMED FURKAN ÜNAL Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
MURAT ŞENAL Satınalma Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici İç Denetim Direktörlüğü
UĞUR ALTUNDAĞ İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
YUSUF ZAFER DEMİRTAŞ Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969989
BIST
17:461.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,98
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
17:469,0462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0450
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0462
En Düşük
8,9803
17:4610,4551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0573
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
17:46513,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 5,34
|Açılış
|: 513,07
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
513,97
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler17:46
|PENTA
|192,50
|17.059.371
|% 10,00
|
|GESAN
|23,76
|242.410.871
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,30
|38.867.681
|% 9,97
|
|MERIT
|23,16
|9.352.171
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|PRKAB
|21,30
|65.238.351
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|127.817.384
|% -9,95
|
|YUNSA
|14,30
|74.468.459
|% -9,95
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|AYCES
|52,40
|3.023.204
|% -8,07
|
|GARAN
|9,46
|1.689.751.484
|% 0,21
|
|ASELS
|16,33
|1.315.676.312
|% 3,22
|
|THYAO
|13,93
|1.046.066.489
|% -1,90
|
|SASA
|27,64
|760.458.259
|% -0,58
|
|KRDMD
|6,76
|734.532.369
|% -0,73
|
|YKBNK
|2,42
|639.948.483
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|373.213.193
|% 2,23
|
|GARAN
|9,46
|1.689.751.484
|% 0,21
|
|ODAS
|1,49
|164.983.151
|% -1,97
|
|KRDMD
|6,76
|734.532.369
|% -0,73
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0402
|9,0462
|% 0,50
|
|Euro
|10,4479
|10,4551
|% 0,55
|
|Sterlin
|12,2439
|12,3053
|% 0,36
|
|Frank
|9,6830
|9,7413
|% 0,21
|
|Riyal
|2,4024
|2,4145
|% 0,40
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|9,28
|
|Altın Gr.
|513
|513
|5,34
|
|Cumhuriyet
|3.396
|3.447
|45,00
|
|Tam
|3.379
|3.464
|43,91
|
|Yarım
|1.633
|1.675
|21,24
|
|Çeyrek
|819
|838
|10,62
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,63
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,04
|
|B. Petrol
|83,61
|83,61
|-0,04
|