***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.02.2022 18:16
rubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
KAMİL GÜLEÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 02.11.2020 İcrada Görevli Değil Hayır B Grubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MUHAMMED ALİ OFLAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 02.11.2020 İcrada Görevli Değil Evet A grubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MUSTAFA AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 02.11.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı/Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi/Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
ÖMER DEMİRHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 02.11.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı/Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
YUSUF CANBOLAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 02.11.2020 İcrada Görevli Değil Evet B grubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 05.05.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001906
BIST
17:472.043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 5,12
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.058
En Düşük
2.036
17:4713,6150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0209
|Açılış
|: 13,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6479
En Düşük
13,5716
17:4715,4785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0293
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5438
En Düşük
15,4262
17:47815,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 5,26
|Açılış
|: 815,61
|
|Önceki Kapanış
|: 810,35
|
817,13
En Düşük
808,86
BIST En Aktif Hisseler17:47
|RALYH
|7,70
|15.813.467
|% 10,00
|
|UZERB
|50,60
|272.396
|% 10,00
|
|MERIT
|32,00
|60.552.101
|% 9,97
|
|ARMDA
|63,45
|3.828.847
|% 9,97
|
|CEOEM
|18,44
|61.515.995
|% 9,96
|
|PKENT
|711,90
|65.877.770
|% -10,00
|
|POLTK
|521,30
|95.243.965
|% -10,00
|
|INTEM
|87,70
|31.054.203
|% -9,96
|
|SANEL
|9,05
|4.124.755
|% -9,95
|
|ORCAY
|28,02
|67.261.409
|% -7,10
|
|THYAO
|29,70
|3.684.631.168
|% -0,87
|
|KRDMD
|11,89
|1.392.941.569
|% -0,25
|
|ASELS
|22,24
|1.256.465.586
|% 2,21
|
|TUPRS
|194,30
|1.003.404.600
|% -0,21
|
|EREGL
|28,28
|999.981.458
|% -0,98
|
|YKBNK
|4,04
|753.605.780
|% -1,22
|
|EKGYO
|2,35
|433.501.331
|% 1,73
|
|THYAO
|29,70
|3.684.631.168
|% -0,87
|
|KRDMD
|11,89
|1.392.941.569
|% -0,25
|
|ODAS
|1,32
|150.009.458
|% 1,54
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6025
|13,6150
|% 0,15
|
|Euro
|15,4620
|15,4785
|% 0,19
|
|Sterlin
|18,4431
|18,5356
|% 0,50
|
|Frank
|14,6897
|14,7782
|% 0,38
|
|Riyal
|3,6189
|3,6370
|% 0,16
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|10,08
|
|Altın Gr.
|816
|816
|5,54
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,54
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,30
|10,31
|0,08
|
|B. Petrol
|95,03
|95,03
|1,76
|
Seans Raporu
17:47
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-
17:59NIBAS
Yüzde 4.36 oranında artışla 10.77 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 159, 989 adet işlem
-
17:58KONKA
Yüzde 5.94 oranında artışla 8.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 010, 491 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde 8.13 oranında artışla 39.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 347, 486 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 38 artarak (% 0.10 ) 2, 272
-
17:55XU100
Endeks 2, 044 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 22, 564.00 milyon TL de