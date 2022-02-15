***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









rubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırKAMİL GÜLEÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 02.11.2020 İcrada Görevli Değil Hayır B Grubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMUHAMMED ALİ OFLAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 02.11.2020 İcrada Görevli Değil Evet A grubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMUSTAFA AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 02.11.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı/Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi/Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiÖMER DEMİRHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 02.11.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı/Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiYUSUF CANBOLAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 02.11.2020 İcrada Görevli Değil Evet B grubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 05.05.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001906BIST