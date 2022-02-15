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***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.02.2022 18:16
***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

rubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
KAMİL GÜLEÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 02.11.2020 İcrada Görevli Değil Hayır B Grubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MUHAMMED ALİ OFLAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 02.11.2020 İcrada Görevli Değil Evet A grubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MUSTAFA AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 02.11.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı/Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi/Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
ÖMER DEMİRHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 02.11.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı/Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
YUSUF CANBOLAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 02.11.2020 İcrada Görevli Değil Evet B grubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 05.05.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001906


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