***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerNECDET UTKANLAR Genel Müdür Üst Düzey YöneticiARSLAN NARİN Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiBİLAL YILDIZ Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Üst Düzey Yönetici İç Denetim ve Risk Yönetimi BaşkanıŞERİF OKLUOĞLU Strateji ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiAHMET AYCAN İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120628BIST