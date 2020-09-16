***KRDMB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.09.2020 12:25
***KRDMB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRDMB]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875267
BIST
14:341.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,19
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.111
14:347,4972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0073
|Açılış
|: 7,5110
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5002
En Düşük
7,4774
14:348,8979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0223
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8650
|
8,9010
En Düşük
8,8600
14:34473,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,33
|Açılış
|: 473,29
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
474,46
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler14:34
|VAKFN
|4,02
|14.813.520
|% 1.162,19
|
|AKMGY
|46,44
|10.616.337
|% 10,00
|
|IDEAS
|6,60
|4.888.893
|% 10,00
|
|YBTAS
|12.261,90
|719.782
|% 10,00
|
|YONGA
|81,40
|9.767.349
|% 10,00
|
|KENT
|430,00
|3.066.862
|% -9,85
|
|LKMNH
|12,07
|32.093.160
|% -9,59
|
|ETILR
|3,10
|1.018.241
|% -8,01
|
|NUGYO
|9,68
|60.492.587
|% -7,55
|
|KRDMA
|5,19
|124.395.306
|% -6,32
|
|SASA
|16,93
|533.054.311
|% 4,06
|
|PETKM
|4,38
|423.653.559
|% -0,45
|
|KRDMD
|3,14
|417.833.765
|% 0,96
|
|SISE
|6,41
|371.866.351
|% 0,94
|
|ECILC
|6,94
|238.338.744
|% 0,73
|
|IHLAS
|1,09
|171.101.663
|% 3,81
|
|KRDMD
|3,14
|417.833.765
|% 0,96
|
|PETKM
|4,38
|423.653.559
|% -0,45
|
|EKGYO
|1,80
|155.986.799
|% -0,55
|
|ADESE
|2,17
|172.956.690
|% 2,36
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4909
|7,4972
|% 0,10
|
|Euro
|8,8931
|8,8979
|% 0,25
|
|Sterlin
|9,6798
|9,7284
|% 0,54
|
|Frank
|8,2329
|8,2825
|% 0,20
|
|Riyal
|1,9917
|2,0017
|% 0,02
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|10,54
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,37
|
|Cumhuriyet
|3.136
|3.183
|20,00
|
|Tam
|3.122
|3.199
|19,72
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|9,54
|
|Çeyrek
|757
|774
|4,77
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,32
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,04
|
|B. Petrol
|41,44
|41,44
|0,91
|
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