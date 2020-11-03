***KRDMB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2020 12:20
***KRDMB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRDMB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885677
BIST
13:371.139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,27
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.133
13:378,4917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0516
|Açılış
|: 8,5010
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,4924
En Düşük
8,4096
13:379,9351
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1118
|Açılış
|: 9,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9353
En Düşük
9,7754
13:37517,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,58
|Açılış
|: 517,83
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
518,47
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler13:35
|BALAT
|7,59
|523.998
|% 10,00
|
|BRKO
|1,65
|4.810.224
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|138.471
|% 10,00
|
|ISGSY
|16,02
|52.411.011
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.021.247
|% -10,00
|
|SODSN
|22,14
|108.549
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|193.406
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|169.480
|% -10,00
|
|SISE
|6,39
|749.258.004
|% 0,47
|
|PETKM
|4,24
|724.043.386
|% 3,41
|
|TSKB
|2,36
|588.797.758
|% -7,45
|
|KRDMD
|3,30
|511.278.092
|% -3,23
|
|GARAN
|6,66
|433.647.111
|% 0,76
|
|TSKB
|2,36
|588.797.758
|% -7,45
|
|PETKM
|4,24
|724.043.386
|% 3,41
|
|KRDMD
|3,30
|511.278.092
|% -3,23
|
|DOHOL
|2,45
|337.503.904
|% 0,41
|
|ODAS
|3,26
|395.308.979
|% 2,19
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4845
|8,4903
|% 0,59
|
|Euro
|9,9274
|9,9359
|% 1,15
|
|Sterlin
|10,9862
|11,0413
|% 1,08
|
|Frank
|9,2224
|9,2779
|% 0,87
|
|Riyal
|2,2547
|2,2660
|% 0,48
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|2,95
|
|Altın Gr.
|518
|518
|3,34
|
|Cumhuriyet
|3.436
|3.488
|38,00
|
|Tam
|3.419
|3.504
|37,18
|
|Yarım
|1.653
|1.695
|17,99
|
|Çeyrek
|829
|848
|8,99
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,22
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,06
|
|B. Petrol
|40,20
|40,20
|1,23
|