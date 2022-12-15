***KRDMB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2022 14:49
***KRDMB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087506
BIST
14:525.150
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 83,29
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.149
14:5218,6430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0209
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
14:5219,8143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0851
|Açılış
|: 19,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
14:521.066,94
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -14,91
|Açılış
|: 1.066,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler14:52
|EPLAS
|28,82
|35.112.498
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|4.863.138
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.314.111
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|147.033.123
|% 9,99
|
|RALYH
|43,70
|473.839.353
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|257.180.201
|% -9,94
|
|MZHLD
|12,38
|348.978.810
|% -8,30
|
|ZEDUR
|43,90
|1.062.779
|% -8,16
|
|SNPAM
|18,40
|631.102
|% -7,07
|
|ASELS
|57,25
|4.701.435.925
|% 1,51
|
|THYAO
|139,00
|4.585.507.285
|% 1,46
|
|ISCTR
|12,01
|3.627.760.096
|% 7,52
|
|AKBNK
|18,23
|3.485.408.236
|% 5,44
|
|EKGYO
|7,95
|3.299.518.217
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,87
|1.221.947.743
|% 5,51
|
|EKGYO
|7,95
|3.299.518.217
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,01
|3.627.760.096
|% 7,52
|
|VAKBN
|11,10
|2.385.297.054
|% 4,62
|
|YKBNK
|11,76
|2.365.551.436
|% 5,76
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6403
|18,6430
|% 0,11
|
|Euro
|19,7995
|19,8143
|% -0,43
|
|Sterlin
|22,9417
|23,0567
|% -0,58
|
|Frank
|20,0139
|20,1345
|% -0,37
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% 0,08
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|-27,27
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|-15,46
|
|Cumhuriyet
|7.164
|7.273
|-84,00
|
|Tam
|7.198
|7.246
|-82,00
|
|Yarım
|3.486
|3.543
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.748
|1.771
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,21
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|13,89
|13,91
|-0,42
|
|B. Petrol
|82,75
|82,75
|0,05
|
Seans Raporu
14:52
daha fazla
-
15:06SELGD
Yüzde 5.11 oranında artışla 6.99 lira fiyatla işlem gören hissede 178, 914 adet işlem
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15:05YKBNK
Yüzde 5.40 oranında artışla 11.72 lira fiyatla işlem gören hissede 203, 139, 607 adet işlem
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15:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, EKGYO, KOZAA
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15:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 91, 62 artarak (% 2.07 ) 4, 517
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15:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ENKAI, PLTUR, ULAS, OZSUB, KUVVA, UZERB, EPLAS, ISATR, DITAS